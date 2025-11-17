Hulk, el líder incansable

Río de Janeiro, 18 nov (EFE).- A ocho meses de cumplir 40 años, el delantero Hulk sigue siendo la estrella del Atlético Mineiro. Su vigencia, reflejada en goles, asistencias y liderazgo, lo convierte en la figura más influyente del equipo brasileño de cara a la final de la Copa Sudamericana contra Lanús el 22 de noviembre en Asunción.

Desde su llegada a Belo Horizonte en 2021, tras 16 años en equipos europeos y asiáticos, Givanildo Vieira de Souza, 'Hulk', transformó al Galo en un equipo más ambicioso y ganador.

Con más de 130 goles en cinco temporadas con Atlético Mineiro, incluyendo 20 en torneos internacionales, el atacante es símbolo de una era dorada que incluyó la conquista del Campeonato Brasileño y de la Copa do Brasil de 2021, además de cinco títulos regionales consecutivos y campañas destacadas en torneos internacionales.

Lejos de perder protagonismo con los años, Hulk ha mantenido una condición física envidiable y una influencia determinante.

En la actual edición de la Copa Sudamericana, y pese a que inició el partido en el banquillo, fue el autor del gol decisivo en la victoria por 3-1 sobre Independiente del Valle, que selló la clasificación a su primera final del torneo continental.

En cada fase, su potencia, visión de juego y liderazgo en momentos de presión marcaron la diferencia.

Nacido en Campina Grande, en el empobrecido estado de Paraíba (nordeste de Brasil), Hulk conserva intactas las características que lo hicieron célebre: fuerza, precisión en el remate y una mentalidad competitiva que contagia a sus compañeros.

Dentro del vestuario, su voz es respetada como la de un capitán natural, y los más jóvenes lo reconocen como modelo de profesionalismo y entrega.

Ese reconocimiento obedece a que se mantiene vigente tras una larga carrera en la que fue ídolo y goleador del Oporto portugués en cinco temporadas, y pasó por equipos japoneses como Kawasaki Frontale y Tokyo Verdy, por el Zénit ruso y por el Shanghai chino.

Su clase la exhibió también en la selección. Marcó once goles, jugó el Mundial de 2014 y fue campeón de la Copa Confederaciones de 2014 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012.

En el Campeonato Mineiro de este año, Hulk volvió a ser máximo goleador, con 7 anotaciones, y pieza clave para que el equipo revalidara el título regional.

Su rendimiento sostenido, pese a la exigencia del calendario y sus años, refuerza la percepción de que sigue siendo el jugador más decisivo del club.

