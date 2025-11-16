Agencias

La brasileña Anna Muylaert presenta 'La mejor madre del mundo' en la Sección Oficial del Festival de Huelva

La directora brasileña Anna Muylaert participa en la Sección Oficial del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva con su último largometraje, La mejor madre del mundo (Brasil, 2025), que aborda la figura de las "madres coraje".

Según una nota emitida por el festival, la película relata la historia de Gal, una mujer que atraviesa Río de Janeiro junto a sus dos hijos, huyendo de las dificultades de su hogar. Según el productor Gustavo Maximiliano Silva, la cinta refleja la necesidad de que las madres cuenten con algún tipo de apoyo público debido a los desafíos que enfrentan en su vida diaria.

Shirley Cruz, actriz protagonista, ha recibido reconocimientos en distintos festivales por su interpretación, considerada "tan natural que muchos creen que no es profesional". La película ya ha sido galardonada en CineLatino de Toulouse y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, recibiendo premios al Mejor Guion y a la Mejor Interpretación para Cruz.

Muylaert, con ocho largometrajes en su trayectoria, entre ellos Don't Call Me Son y The Second Mother, busca visibilizar en esta obra la realidad de muchas madres en Brasil y la importancia de su reconocimiento social y apoyo institucional.

EuropaPress

