Detenido en Portugal un cabecilla del grupo criminal brasileño PCC

La Policía Judicial de Portugal ha detenido este domingo en Cascais, a las afueras de Lisboa, a Ygor Daniel Zago, alias 'Hulk', un cabecilla del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (CCP).

Zago, de 44 años, vivía en una urbanización de lujo de Cascais pese a haber sido condenado en 2014 a 29 años de prisión en Brasil por su implicación en una trama entre el PCC y la mafia de los Balcanes.

El criminal convicto se había fugado del país primero a través de Perú, pasó por Italia y en mayo se instaló en Portugal para seguir dirigiendo las operaciones del grupo, dedicado principalmente al tráfico de droga.

Además realizaba blanqueo de dinero mediante el conocido como esquema del metanol, en el que adulteraban combustibles añadiendo metanol a la gasolina.

El PCC está considerado como la mayor organización criminal de brasil, con cerca de 30.000 miembros, y controla gran parte del mercado de los combustibles.

