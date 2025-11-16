(Crónica) El Deportivo se pone líder y Burgos y Almería se arriman

El Deportivo de La Coruña asaltó el primer puesto de LaLiga Hypermotion este domingo con su victoria (1-3) en su visita al Córdoba, mientras que Burgos y Almería se colocarán a un punto de la cabeza con sus triunfos en la jornada 14.

El cuadro gallego asaltó el Nuevo Arcángel, con el Córdoba protestando como hace una semana su mala fortuna con el VAR y las decisiones arbitrales. Yeremay fue decisivo una vez más, dando la asistencia del 0-1 y convirtió el 1-2 en el segundo tiempo, un penalti que le costó además la roja a Rubén Alves.

Con todo, los locales rozaron incluso el empate tratando de evitar la derrota dos meses después y, en el descuento, David Mella hizo el tercero de los gallegos. El Dépor aprovechó así el empate del Racing el sábado para ponerse primero con los mismos 26 puntos que los de Santander y que la UD Las Palmas.

El zona de promoción se apretó este fin de semana, con el 'Top 6' en cinco puntos, aprovechando su momento Burgos y Almería, cuarto y quinto con 25. El equipo castellano se llevó el derbi contra el Mirandés, aunque disputado en Mendizorroza, con dos goles en la recta final de Mario González, el segundo de penalti. Mal estreno de Jesús Galván en el banquillo de los de Miranda.

El Almería se llevó el duelo directo con el Cádiz (3-0), goleada que supuso la quinta jornada sin ganar de los de amarillos, sextos con 21 puntos. Thalys aprovechó el error de los gaditnos y Sergio Arribas y Adri Embarba sentenciaron el derbi en el Almería Stadium.

Además, el domingo en Segunda dejó el empate del Sporting de Gijón ante el Eibar (1-1), la victoria en Ceuta de un Leganés que llevaba tres jornadas sin ganar mostrando su buena cara de visitante y el colista Real Zaragoza dio una alegría a los suyos, en momento de crisis, con el 1-0 de Martín Aguirregabiria ante el Huesca.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Valladolid - Las Palmas 0-1.

-Sábado 15.

Albacete - Andorra 1-0.

Castellón - Real Sociedad B 5-4.

Racing de Santander - Granada 2-2.

-Domingo 16.

Ceuta - Leganés 1-2.

Almería - Cádiz 3-0.

Sporting de Gijón - Eibar 1-1.

Córdoba - Deportivo de La Coruña 1-3.

Mirándes - Burgos 0-2.

Zaragoza - Huesca 1-0.

-Lunes 17.

Cultural Leonesa - Málaga 20.30.