Agencias

Buques chinos patrullan en aguas de las Islas Senkaku, administradas por Japón, en un ejercicio "legítimo"

Guardar

Una flotilla de la Guardia Costera china (GCC) ha entrado este domingo en las aguas que rodean las islas Senkaku --administradas por Japón-- en una operación que Pekín ha descrito como una patrulla en cumplimiento de sus derechos y realizada de acuerdo con el Derecho Internacional.

Así lo ha comunicado el cuerpo marítimo en un comunicado recogido por el diario 'Global Times' en el que reivindica como propias las aguas territoriales en torno al citado archipiélago, al que China hace referencia con el nombre de islas Diaoyu.

En su nota oficial, la institución ha defendido este ejercicio como una acción destinada a la protección de derechos y ha reiterado que se ha realizado respetando las normas internacionales y la legislación vigente.

La GCC ha subrayado además que estas operaciones de vigilancia forman parte de su actividad habitual y persiguen el objetivo de blindar lo que considera derechos legítimos.

Tanto China como Japón han mantenido durante años un pulso diplomático por la soberanía de este grupo de islas deshabitadas que se sitúa en el mar de China Oriental y cuya administración recae desde 1972 en Tokio, que las denomina Senkaku. Pekín, por su parte, sostiene que continuará desplegando sus patrullas en la zona para defender sus reclamaciones históricas.

Si bien el comunicado chino no hace alusión a interacción alguna con embarcaciones japonesas durante el trayecto, con este nuevo episodio, la tensión territorial en torno a las islas Diaoyu/Senkaku vuelve a ponerse de manifiesto, en un contexto en el que ambos países han protagonizado numerosos desencuentros marítimos en los últimos años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos un muerto y 24 heridos en ataques rusos contra Kiev

Las explosiones nocturnas sacudieron varios barrios de la capital ucraniana, dejando víctimas y daños en hospitales, escuelas y viviendas, mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj y las autoridades advierten de interrupciones en servicios básicos

Al menos un muerto y

El Festival de Cine arranca este viernes con la presencia de actores destacados y ofrecerá 111 películas

La muestra internacional recibirá este año a figuras de gran reconocimiento, con temáticas de igualdad y diversidad como ejes centrales, además de innovar con talleres y homenajes a referentes del periodismo, la música y el sector audiovisual iberoamericano

El Festival de Cine arranca

El Gobierno de Sudán asegura que no negociará con las RSF: "Es más honorable morir que coexistir"

El avance de las fuerzas paramilitares en Darfur agrava la crisis humanitaria y provoca desplazamientos masivos, mientras autoridades sudanesas rechazan cualquier acercamiento y responsabilizan al grupo armado de abusos y crímenes que profundizan la inestabilidad en la región

Infobae

Al menos cinco fallecidos por enfrentamientos entre grupos rivales en Sinaloa (México)

Al menos cinco fallecidos por

La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para ocho hombres por un naufragio mortal en el canal de la Mancha

El Ministerio Público francés solicita condenas severas para presuntos responsables de una tragedia migratoria mientras aboga por exonerar al piloto sudanés, quien fue considerado víctima, en medio del proceso penal tras el naufragio en aguas europeas

La Fiscalía pide hasta 15