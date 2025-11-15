Agencias

Una fuerte explosión en polo industrial cerca del principal aeropuerto de Argentina

Buenos Aires, 14 nov (EFE).- Una fuerte explosión sacudió este viernes un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el principal del país suramericano, afectando la visibilidad en la zona y, según la prensa local, causando varios heridos.

La explosión se produjo en un complejo industrial en la localidad de Carlos Spegazzini y, según medios locales, dejó un saldo de al menos 15 heridos.

Numerosos vuelos previstos para aterrizar en el aeropuerto han sido demorados o desviados, y una de las carreteras de acceso al aeropuerto se encuentra bloqueada.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, informó en diálogo con el canal TN que por el momento no se sabe cómo y dónde se originó la explosión y mencionó que las llamas producidas afectaron a varias plantas del polo industrial.

"Una de ellas es una planta química, donde se incendiaron los depósitos, donde hay cuestiones vinculadas al agro y la fertilización. También hay otra de plásticos", dijo Granados, que explicó que las autoridades están tratando de "garantizar la seguridad en la zona".

Según vecinos y fuentes médicas citadas por medios locales, la mayoría de los heridos tratados hasta el momento son residentes de la zona que presentaban lesiones leves y moderadas, producto de quemaduras, politraumatismos y el estallido de vidrios por la onda expansiva.

"En relación a la explosión ocurrida esta noche en la zona de Ezeiza, el Ministerio de Salud informa que los hospitales provinciales y municipales de la región están trabajando en red y de manera articulada, preparados para recibir y atender a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas", informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

"El Sistema de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires dispuso más de 12 móviles provinciales, que ya se encuentran operativos en el área, en coordinación con otros 15 móviles municipales afectados por los distritos de la zona", agregó en un comunicado.

Por su parte, la Municipalidad de Ezeiza informó que "se registraron importantes explosiones" y que "el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner activó el plan de contingencia ante situaciones de catástrofe y se encuentra listo para intervenir en caso de ser necesario, colaborando en red con el resto de los centros de salud en la zona del evento".

"Solicitamos a la población informarse por medio de los canales oficiales, y en caso de encontrarse en zonas donde se perciba humo protegerse con barbijos", añadió el Gobierno local en un comunicado.

