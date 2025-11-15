El jardinero lo aclara: por qué deberías comprar ya la flor de Pascua si quieres que te dure más"

Las flores de Pascua han comenzado a llegar a supermercados y viveros, adelantando la temporada navideña. Aunque muchas personas prefieren esperar a diciembre para adquirirlas, un jardinero y productor de plantas recomienda justo lo contrario: comprarlas cuanto antes. Según explica, hacerlo pronto ayuda a que la planta se aclimate a su nuevo entorno y eso aumenta considerablemente sus posibilidades de mantenerse bonita durante toda la Navidad.

Ángel Illescas Nombela, jardinero y productor, insiste en que la clave para que la flor de Pascua dure es cómo se adapta a la casa en las primeras semanas. Por eso él mismo reconoce que se trae las suyas a casa a principios de noviembre: "Me gusta traérmelas pronto para que se vayan aclimatando", afirma. Esa aclimatación es lo que marca la diferencia entre una planta que aguanta toda la temporada y otra que empieza a perder hojas a los pocos días.

La flor de Pascua es especialmente sensible a los cambios bruscos, por lo que la transición desde el invernadero hasta la casa puede ser un choque fuerte. Si la planta llega a su ubicación definitiva con tiempo suficiente, su sistema se estabiliza y es mucho más probable que mantenga sus brácteas rojas y su aspecto decorativo durante semanas.

LA UBICACIÓN, EL SEGUNDO FACTOR QUE MARCA SU DURACIÓN

Comprar pronto no es suficiente si luego se coloca en un punto inadecuado. Illescas recomienda evitar las corrientes de aire, el aire directo del aire acondicionado o la calefacción, y los rincones demasiado oscuros. La planta necesita claridad, pero no sol directo, y un entorno estable sin cambios bruscos.

En su casa, el jardinero la sitúa en un rincón luminoso y sin corrientes. "Aquí está todo el día con luz, aunque en el vídeo no se vea", explica. Este tipo de ubicación ayuda a que la planta mantenga la hidratación y reduce el riesgo de que empiece a perder hojas por estrés.

https://www.tiktok.com/@angelillescasnombela/video/7569700617183055126

La llegada temprana a casa y una buena ubicación no garantizan que la planta dure hasta enero, pero sí aumentan notablemente sus posibilidades. Illescas resume su consejo en una idea sencilla: cuanto antes empiece la flor de Pascua a adaptarse a tu hogar, mejor responderá durante la Navidad.