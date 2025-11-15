Boris Becker atribuye a un "bloqueo mental" la eliminación de Alexander Zverev en las Finales ATP

El extenista alemán Boris Becker, de 57 años, ha atribuido a un "bloqueo mental" la eliminación de su compatriota Alexander Zverev, de 28 años, en la fase de grupos de las Finales de la ATP, que se están disputando en el Inalpi Arena de Turín (Italia).

"No soy psicólogo, no puedo ver lo que le pasa por la cabeza. Pero tuvo menos que ver con el tenis", declaró Becker al canal Sky sobre el irregular desempeño del número 3 del mundo, especialmente en el segundo set ante el canadiense Félix Auger-Aliassime durante su último partido dentro del Grupo Bjorn Borg.

Zverev estaba "completamente tenso" al final, según afirmó Becker. "No pudo manejar la presión, las expectativas", agregó el exjugador. Al ser preguntado sobre ese aspecto, el propio Zverev se mostró molesto. "Si esa es su opinión... Para ser honesto, estoy cansado de sus comentarios", respondió tras su segunda derrota dentro de su grupo.

Zverev perdió ese partido contra Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6(4) después de dos horas y ocho minutos, quedándose a las puertas de una posible semifinal contra el español Carlos Alcaraz, flamante número 1 del ranking mundial.

"Ha sido el peor partido que he jugado en meses", aseguró Zverev. Aunque terminará el año tercero en ese ranking mundial a pesar de sus problemas físicos, el campeón olímpico de 2021 se muestra, en sus propias palabras, "increíblemente insatisfecho" con la temporada.

Este 2025 llegó a la final del Abierto de Australia, pero no logró su ansiado primer título en torneos del 'Grand Slam', consiguiendo únicamente un título en el torneo de Múnich en abril. No obstante, Zverev aún tiene una oportunidad para terminar la temporada por todo lo alto si conquistase la Copa Davis con su selección nacional.

En esas finales de la Copa Davis, que se disputarán la próxima semana en la ciudad italiana de Bolonia, quiere liderar al equipo alemán hacia su primer triunfo desde el obtenido en 1993. "Jugaré", subrayó Zverev de forma tajante tras su eliminación en Turín.