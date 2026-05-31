'Masacre del Día de las Madres' en Nicaragua: ocho años de duelo y reclamo

San José, 31 may (EFE).- Nicaragüenses exiliados en Costa Rica conmemoraron este domingo el octavo aniversario de la denominada 'Masacre del Día de las Madres', una marcha opositora que terminó con ataques armados y dejó quince muertos en Managua y otros cuatro en distintas ciudades de Nicaragua el 30 de mayo de 2018.

La actividad fue organizada por la Asociación Madres de Abril (AMA) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), y tuvo lugar en la iglesia San Francisco de Asís, en Goicoechea, San José, donde los asistentes participaron en una misa en memoria de las víctimas de la represión y elevaron plegarias por justicia.

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Entre los asistentes estuvo Candelaria Díaz, madre del activista Carlos Manuel Díaz, asesinado durante la marcha. Ocho años después, aseguró que las familias de las víctimas continúan reclamando justicia por los hechos ocurridos durante aquella jornada.

"Lo que seguimos pidiendo es justicia. Justicia porque ahí eran unos jóvenes con un futuro por delante. Tenían su familia, tenían sus hijas", expresó Díaz.

Por su parte, la representante de la Asociación Madres de Abril, Azucena López, afirmó que para las madres de las víctimas la fecha sigue siendo un recordatorio del dolor causado por la violencia desatada durante las protestas de 2018.

"No celebramos el Día de las Madres, sino que conmemoramos el día en que nos asesinaron a nuestros hijos", declaró López, quien reiteró los esfuerzos de la organización por exigir justicia y poner fin a la impunidad por los crímenes denunciados por las familias de las víctimas.

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"Las Madres de Abril seguimos exigiendo justicia. Esa es la esperanza que tenemos, que se haga justicia por cada hijo asesinado, por cada hijo desaparecido y por cada hijo que está en las mazmorras de la dictadura", agregó.

Durante la homilía, el sacerdote Daniel Antonio Monge manifestó su cercanía con los nicaragüenses que viven fuera de su país y señaló que Nicaragua continúa enfrentando una situación que impide alcanzar la armonía y la convivencia social.

"No podemos dejar de pensar en esta familia vecina, en nuestro país vecino Nicaragua, porque ellos están en esta lucha de búsqueda de esta armonía, de esta comunión que todavía no logran alcanzar", afirmó el religioso.

Tras la misa, los asistentes participaron en una actividad cultural que incluyó bailes folclóricos nicaragüenses, declamación de poemas y mensajes de solidaridad de figuras del exilio dirigidos a las madres de las víctimas de la represión, en un acto dedicado a preservar la memoria de quienes murieron durante las protestas de 2018.

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El 30 de mayo de 2018, fecha en que Nicaragua celebra el Día de la Madre, una multitudinaria marcha opositora en Managua fue atacada a tiros, en una jornada que la oposición y organizaciones de derechos humanos recuerdan como la 'Masacre del Día de las Madres'.

Ese día, 15 nicaragüenses murieron en Managua y otros cuatro fallecieron en distintas ciudades del país, en hechos que marcaron uno de los episodios más sangrientos de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Ortega, de 80 años y en el poder de forma consecutiva desde 2007, ha sido señalado por organismos de derechos humanos, opositores y familiares de las víctimas como responsable de la represión que siguió a las manifestaciones de 2018. Desde entonces, miles de nicaragüenses han salido al exilio, entre ellos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de personas fallecidas durante la crisis.EFE

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