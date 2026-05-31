Agencias

Los primeros resultados oficiales sitúan a De la Espriella por delante de Cepeda en Colombia

Guardar
Imagen TC3BLXXVXJEYVPCUOLCZRKTAPY

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia celebrada este domingo con un 43,56% de votos, por delante del candidato del Pacto Histórico --izquierda--, Iván Cepeda, que lograría un 42,14% de votos, según el 22,57% del escrutinio ya publicado.

La Registraduría ha publicado estos datos que incluyen 1.754.726 votos para De la Espriella, mientras que Cepeda, apoyado por el presidente saliente, Gustavo Petro, logra 1.697.427 votos. De confirmarse estos porcentajes, ambos se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 21 de junio.

PUBLICIDAD

Las autoridades electorales colombianas han apuntado a que ya habrá un resultado fiable para las 18.00 horas (1.00 horas del lunes en la España peninsular).

Las urnas se han abierto a las 8.00 horas (15.00 en la España peninsular) y han estado abiertas hasta las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular). De la Espriella y Cepeda son los principales favoritos en esta votación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De la Espriella lidera la votación en Colombia con el 33,69 % de las mesas contabilizadas

Infobae

Palmeiras vence por 1-0 al Chapecoense y mantiene su ventaja como líder

Infobae

El uruguayo Gorriarán afirma que Tigres volverá a pelear por Concacaf el próximo año

Infobae

Direcciones de centros condenan "agresiones policiales" a docentes: "Defender la escuela pública no es ningún delito"

Direcciones de centros condenan "agresiones policiales" a docentes: "Defender la escuela pública no es ningún delito"

Marcelo Flores confirma rotura de ligamento y se perderá el Mundial con Canadá

Infobae