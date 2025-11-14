Agencias

Trinidad y Tobago anuncia nuevos ejercicios militares junto a EEUU en medio de tensiones con Venezuela

Guardar

El Gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado este viernes nuevos ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, en el marco de las tensiones con Venezuela por el despligue de las Fuerzas Armadas y los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico que, según Washington, buscan hacer frente al narcotráfico.

"Las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos, desplagada en el Mando Sur (Southcom), realizarán ejercicios de entrenamiento conjuntos del 16 al 21 de noviembre de 2025", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores trinitense.

La cartera diplomática ha subrayado que "esta actividad se enmarca dentro de la larga trayectoria de colaboración" entre las tropas entre ambos países, denunciando que Trinidad y Tobago "sigue sufriendo el flagelo de los delitos con armas de fuego y la violencia de pandillas".

"Estos ejercicios intensificados forman parte de la estrategia coordinada del Gobierno de Trinidad y Tobago para garantizar que el personal de defensa esté óptimamente entrenado y equipado para abordar estos problemas en el ámbito nacional, que han tenido un impacto devastador en la sociedad", ha justificado.

El mes pasado, la llegada de un buque de guerra estadounidense a Puerto España generó una crisis diplomática entre las autoridades venezolanas y las trinitenses, que se materializó en la suspensión del acuerdo energético entre ambos y la declaración de persona 'non grata' de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Asamblea Nacional de Francia aprueba la suspensión de la reforma de las pensiones

Con 255 votos a favor y 146 en contra, el Parlamento francés resolvió posponer la controvertida modificación previsional impulsada por Sébastien Lecornu mientras rechazan congelar jubilaciones y ayudas clave, aplazando cualquier cambio hasta 2028

La Asamblea Nacional de Francia

Los demócratas de EEUU publican correos de Epstein en los que afirma que Trump "pasó horas" con una víctima

Un grupo del Congreso estadounidense reveló mensajes privados de Jeffrey Epstein, en los que asegura que el presidente estadounidense tuvo reuniones con una joven implicada en el escándalo, generando debate político y reacción de la Casa Blanca

Los demócratas de EEUU publican

Crónica del Barça Femení - OH Leuven, 3-0

Con goles de Alexia Putellas, Kim Everaerts en propia puerta e Irene Paredes, el equipo azulgrana suma su tercer triunfo consecutivo en Champions, recuperando la cima de grupo antes de medirse al Real Madrid en Liga F Moeve

Crónica del Barça Femení -

El Departamento de Justicia investigará "con urgencia e integridad" los vínculos de Bill Clinton con Epstein

El Departamento de Justicia investigará

La inflación de Argentina desciende hasta el 31,3% interanual en octubre

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, los datos de octubre muestran un avance moderado en los precios minoristas, con el transporte como principal impulsor, mientras que hogar y recreación marcaron los aumentos más bajos del período

La inflación de Argentina desciende