Karol G, tras ganar el Latin Grammy: "Hago lo que hago porque lo amo y nací para esto"

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La estrella colombiana Karol G realizó un poderoso discurso en el que apeló al amor propio y a ignorar las críticas a través de una experiencia personal que atravesó recientemente tras recoger su Latin Grammy a canción del año por el éxito 'Si antes te hubiera conocido'.

En un momento en el que parece que todo el mundo tiene opiniones de todo, "lo unico que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto", dijo la artista colombiana durante su discurso.

"Y no lo digo por mi, lo digo por hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificanción del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace", concluyó mientras recibía el aplauso del público.

Karol G lanzó 'Si antes te hubiera conocido' en junio de 2024, un merengue que se convirtió entonces en la canción del verano.

Un año más tarde publicó el álbum 'Tropicoqueta', en donde hace un homenaje a las raíces de la cultura latina a través de estilos como la bachata, el mambo o el mariachi, y ya ha lanzado otro potencial himno para el verano, 'Latina Foreva'. EFE

