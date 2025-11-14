Agencias

Karol G, tras ganar el Latin Grammy: "Hago lo que hago porque lo amo y nací para esto"

Guardar

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La estrella colombiana Karol G realizó un poderoso discurso en el que apeló al amor propio y a ignorar las críticas a través de una experiencia personal que atravesó recientemente tras recoger su Latin Grammy a canción del año por el éxito 'Si antes te hubiera conocido'.

En un momento en el que parece que todo el mundo tiene opiniones de todo, "lo unico que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto", dijo la artista colombiana durante su discurso.

"Y no lo digo por mi, lo digo por hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificanción del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace", concluyó mientras recibía el aplauso del público.

Karol G lanzó 'Si antes te hubiera conocido' en junio de 2024, un merengue que se convirtió entonces en la canción del verano.

Un año más tarde publicó el álbum 'Tropicoqueta', en donde hace un homenaje a las raíces de la cultura latina a través de estilos como la bachata, el mambo o el mariachi, y ya ha lanzado otro potencial himno para el verano, 'Latina Foreva'. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

India niega las acusaciones "infundadas" de Pakistán sobre el atentado mortal por los talibán paquistaníes

El portavoz de Exteriores en Nueva Delhi calificó de "delirantes" los señalamientos provenientes del gobierno vecino tras el atentado suicida en Islamabad, sugiriendo que se busca desviar la atención del descontento interno y la inestabilidad política en Pakistán

India niega las acusaciones "infundadas"

La Fiscalía de Perú pide la ejecución inmediata de la pena contra Vizcarra, que enfrenta 15 años de cárcel

La Fiscalía de Perú pide

Francia ve "con preocupación" los ataques de EEUU en el mar Caribe y advierte de la "inestabilidad" en la región

El jefe de la diplomacia francesa denuncia acciones estadounidenses en el Caribe, enfatiza el riesgo de nuevas crisis en la zona y subraya que la presencia gala en territorios ultramarinos está en peligro, mientras Latinoamérica muestra inquietud creciente

Francia ve "con preocupación" los

El Gobierno de Canarias dedica este viernes el congreso 'Migratlantes 2025' a la migración latinoamericana

El Gobierno de Canarias dedica

Delia Espinoza renuncia a asumir la Fiscalía de Perú "empujando la puerta" pero espera poder hacerlo en 24 horas

Delia Espinoza renuncia a asumir