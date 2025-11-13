Nacho Cano se vuelve a querellar contra la jueza que le investigó por 'Malinche' después de que se archivase la causa

El artista Nacho Cano ha presentado una nueva querella contra la exjueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la instrucción de la investigación que dirigió por supuestas irregularidades en su espectáculo 'Malinche', tras archivarse la causa. Cano pide ahora al Juzgado de Instrucción de Madrid que corresponda que se vuelva a investigar, según se desprende de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El pasado 9 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivó la primera querella tras la jubilación de la magistrada. Así constaba en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados declaraban su falta de competencia para conocer del asunto y acordaban su archivo, sin perjuicio de que la querella se pueda presentar ante el órgano judicial correspondiente.

La Sala esgrimió que la jueza había perdido su condición de aforada por su jubilación forzosa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de agosto.

La querella aportaba como documental la grabación de la declaración de la subinspectora de trabajo que elaboró el informe de la inspección llevada a cabo el día 27 de junio de 2024, clave para que el caso se archivara. Se presentaba meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara el archivo provisional del caso al entender los magistrados que los imputados no trataron de introducir a los ciudadanos mexicanos que vinieron a España a representar el musical de forma clandestina.

La Sala determinó que de lo actuado se desprendía una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que "cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado".