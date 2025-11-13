Los XXVII Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer de la Abogacía Española premian "la defensa de quienes defienden"

El Colegio de Abogados de Estambul recibió el reconocimiento en la categoría Institución por su trabajo a favor del Estado de Derecho, en especial por impulsar una investigación independiente sobre el asesinato de los periodistas kurdos Nazim Dastan y Cihan Bilgin en diciembre de 2024 y ante la destitución de su presidente Ibrahim Kaboglu junto a otros miembros, quienes enfrentan procesos legales acusados de "propaganda terrorista". Según consignó el Consejo General de la Abogacía Española, este reconocimiento forma parte de la XXVII edición de los Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer, dedicados en esta ocasión a “la defensa de quienes defienden”, tal como reportó la agencia EFE.

En esta edición, el jurado seleccionó a los ganadores tras evaluar 32 candidaturas, distribuidas en las categorías Persona, Institución y Comunicación. La ceremonia de entrega de los galardones se realizará el 11 de diciembre en Madrid, dentro de la Conferencia Anual de la Abogacía Española, según indicó el Consejo General de la Abogacía Española, entidad organizadora de los premios.

En la categoría Persona, el jurado destacó a César Sivo, abogado argentino cuya trayectoria de 40 años en el litigio estratégico ha estado centrada en causas relacionadas con los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Sivo fundó la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH), que ha permitido la articulación de una red regional de juristas en defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional. Según detalló el medio, la labor de Sivo también incluye la protección de defensores en contextos hostiles y la promoción de mecanismos de cooperación en distintos países del continente.

Espacio X Derechos (XDS), de Convive-Fundación Cepaim, recibió el premio en la categoría Comunicación. Este laboratorio cívico opera con el objetivo de promover la defensa de los derechos y supervisar el avance hacia los compromisos adquiridos con la Agenda 2030. Según publicó la agencia EFE, la organización combina métodos de análisis jurídico, incidencia sobre políticas públicas y participación social. Espacio X Derechos trabaja además sobre asuntos como migraciones, igualdad y convivencia, elaborando análisis en foros internacionales y observando la aplicación de políticas estatales en estos ámbitos.

La distinción denominada Nacho de la Mata, introducida por la Abogacía Española en 2012, se otorga a personas o entidades que desarrollan labores relevantes para la infancia en situación de mayor vulnerabilidad. En esta edición, el reconocimiento recayó en Carmen Díaz, fundadora y presidenta del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas. Según detalla el Consejo General de la Abogacía Española, Díaz ha dedicado su trabajo a la protección de menores afectados por la problemática de las drogas en entornos desfavorecidos.

El Consejo General especificó que la edición número 27 de los Premios Derechos Humanos lleva el nombre de Carlos Carnicer en homenaje al abogado español destacado en la defensa de los derechos civiles y sociales. Los organizadores señalan que el propósito de los galardones consiste en visibilizar a quienes prestan servicio en ámbitos de riesgo para la defensa de derechos, así como alentar el fortalecimiento del tejido social comprometido con estas causas.

Entre los motivos considerados por el jurado para la selección este año se encuentra la exigencia de responsabilidades ante crímenes contra profesionales de la información y el rechazo a la criminalización de las entidades defensoras del Estado de Derecho, según informó el medio citado. El Colegio de Abogados de Estambul fue señalado como un referente por su papel en la defensa de la justicia y la legalidad frente a situaciones políticas complejas, mientras que la elección de César Sivo refleja la trayectoria de quienes ejercen la abogacía como herramienta para la transformación social, detalló el Consejo General de la Abogacía Española.

Por parte de los proyectos de comunicación, Espacio X Derechos presentó ejemplos de acción descentralizada e innovación ciudadana, acompañando el desarrollo democrático y la vigilancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El medio EFE subrayó el valor de iniciativas que fusionan análisis legal, participación social y transformación en políticas públicas.

La entrega de premios de este año planea incluir un tributo especial a Carmen Díaz, resaltando la amplitud de su experiencia y el impacto de su actividad a favor de la infancia vulnerable y de los colectivos afectados por la drogodependencia en entornos de exclusión social.