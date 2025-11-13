Agencias

Los XXVII Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer de la Abogacía Española premian "la defensa de quienes defienden"

César Sivo, el Colegio de Abogados de Estambul y Espacio X Derechos resultaron distinguidos en las categorías principales, mientras la próxima ceremonia incluirá un tributo especial a Carmen Díaz por su trabajo a favor de la infancia vulnerable

Guardar

El Colegio de Abogados de Estambul recibió el reconocimiento en la categoría Institución por su trabajo a favor del Estado de Derecho, en especial por impulsar una investigación independiente sobre el asesinato de los periodistas kurdos Nazim Dastan y Cihan Bilgin en diciembre de 2024 y ante la destitución de su presidente Ibrahim Kaboglu junto a otros miembros, quienes enfrentan procesos legales acusados de "propaganda terrorista". Según consignó el Consejo General de la Abogacía Española, este reconocimiento forma parte de la XXVII edición de los Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer, dedicados en esta ocasión a “la defensa de quienes defienden”, tal como reportó la agencia EFE.

En esta edición, el jurado seleccionó a los ganadores tras evaluar 32 candidaturas, distribuidas en las categorías Persona, Institución y Comunicación. La ceremonia de entrega de los galardones se realizará el 11 de diciembre en Madrid, dentro de la Conferencia Anual de la Abogacía Española, según indicó el Consejo General de la Abogacía Española, entidad organizadora de los premios.

En la categoría Persona, el jurado destacó a César Sivo, abogado argentino cuya trayectoria de 40 años en el litigio estratégico ha estado centrada en causas relacionadas con los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Sivo fundó la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH), que ha permitido la articulación de una red regional de juristas en defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional. Según detalló el medio, la labor de Sivo también incluye la protección de defensores en contextos hostiles y la promoción de mecanismos de cooperación en distintos países del continente.

Espacio X Derechos (XDS), de Convive-Fundación Cepaim, recibió el premio en la categoría Comunicación. Este laboratorio cívico opera con el objetivo de promover la defensa de los derechos y supervisar el avance hacia los compromisos adquiridos con la Agenda 2030. Según publicó la agencia EFE, la organización combina métodos de análisis jurídico, incidencia sobre políticas públicas y participación social. Espacio X Derechos trabaja además sobre asuntos como migraciones, igualdad y convivencia, elaborando análisis en foros internacionales y observando la aplicación de políticas estatales en estos ámbitos.

La distinción denominada Nacho de la Mata, introducida por la Abogacía Española en 2012, se otorga a personas o entidades que desarrollan labores relevantes para la infancia en situación de mayor vulnerabilidad. En esta edición, el reconocimiento recayó en Carmen Díaz, fundadora y presidenta del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas. Según detalla el Consejo General de la Abogacía Española, Díaz ha dedicado su trabajo a la protección de menores afectados por la problemática de las drogas en entornos desfavorecidos.

El Consejo General especificó que la edición número 27 de los Premios Derechos Humanos lleva el nombre de Carlos Carnicer en homenaje al abogado español destacado en la defensa de los derechos civiles y sociales. Los organizadores señalan que el propósito de los galardones consiste en visibilizar a quienes prestan servicio en ámbitos de riesgo para la defensa de derechos, así como alentar el fortalecimiento del tejido social comprometido con estas causas.

Entre los motivos considerados por el jurado para la selección este año se encuentra la exigencia de responsabilidades ante crímenes contra profesionales de la información y el rechazo a la criminalización de las entidades defensoras del Estado de Derecho, según informó el medio citado. El Colegio de Abogados de Estambul fue señalado como un referente por su papel en la defensa de la justicia y la legalidad frente a situaciones políticas complejas, mientras que la elección de César Sivo refleja la trayectoria de quienes ejercen la abogacía como herramienta para la transformación social, detalló el Consejo General de la Abogacía Española.

Por parte de los proyectos de comunicación, Espacio X Derechos presentó ejemplos de acción descentralizada e innovación ciudadana, acompañando el desarrollo democrático y la vigilancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El medio EFE subrayó el valor de iniciativas que fusionan análisis legal, participación social y transformación en políticas públicas.

La entrega de premios de este año planea incluir un tributo especial a Carmen Díaz, resaltando la amplitud de su experiencia y el impacto de su actividad a favor de la infancia vulnerable y de los colectivos afectados por la drogodependencia en entornos de exclusión social.

Temas Relacionados

Premios Derechos Humanos Carlos CarnicerAbogacía EspañolaCésar SivoCarmen DíazConsejo General de la Abogacía EspañolaColegio de Abogados de EstambulMadridEstambulDerechos humanosDefensa jurídicaAJUFIDHEspacio X DerechosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El partido de centroizquierda D66 negocia con los demócratas cristianos una 'hoja de ruta' para formar gobierno

D66 y CDA mantienen conversaciones tras las elecciones en Países Bajos, buscan forjar consensos sobre políticas prioritarias y encargarán a negociadores un documento común antes del 9 de diciembre, mientras otras fuerzas exploran su posible incorporación al acuerdo

El partido de centroizquierda D66

El talento y maestría del pianista Nelson Goerner llegan el sábado al Teatro Góngora en Orozco Piano Festival

Reconocido por críticos internacionales, Nelson Goerner deslumbra con un repertorio que abarca desde Bach hasta Schumann, participando regularmente en escenarios y festivales de renombre, y cosechando premios que confirman su prestigio en la música clásica

El talento y maestría del

Embratur y YouTube firman un acuerdo para promover el turismo en Brasil a través de creadores independientes

La alianza entre la agencia de turismo brasileña y la popular plataforma digital busca aprovechar la enorme audiencia de los influencers para posicionar al país como destino, respaldándose en el notable auge de los videos de viajes este año

Embratur y YouTube firman un

Un caza ruso se estrella en el noroeste de Rusia sin dejar supervivientes

Las autoridades rusas confirmaron que una aeronave militar modelo Su-30 cayó en una zona remota de Carelia, fronteriza con Finlandia, durante un ejercicio, hecho en el que murieron sus tripulantes, informó el Ministerio de Defensa local

Un caza ruso se estrella

Quito concluye su gira europea en Madrid para presentar su oferta turística a empresas españolas

Representantes de la capital ecuatoriana finalizan una serie de encuentros con profesionales del sector en la capital española, donde destacarán atractivos patrimoniales, sostenibilidad y propuestas gastronómicas, así como la conexión histórica que liga ambos destinos

Quito concluye su gira europea