Embratur y YouTube firman un acuerdo para promover el turismo en Brasil a través de creadores independientes

El crecimiento en la visualización de videos de viajes ha llamado la atención de los principales actores del sector turístico. De acuerdo con la agencia Pixability, el consumo de contenidos relacionados con viajes en YouTube aumentó un 64% durante el segundo trimestre de 2025, cifra que supera ampliamente el incremento estacional habitual del 15%. En ese contexto, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) y la plataforma YouTube han formalizado una alianza cuyo objetivo es aprovechar el alcance de los creadores independientes para fortalecer la presencia de Brasil como destino turístico. Según informó Embratur, el acuerdo plantea el lanzamiento de la iniciativa denominada ‘Crea Brasil’, la cual será presentada oficialmente el 5 de diciembre, en el marco de la Comic Con Experience (CCXP) que tendrá lugar en la ciudad de San Pablo.

El convenio, detallado por Embratur, prevé la apertura de convocatorias dirigidas a que productores de contenido independiente desarrollen material sobre distintas experiencias y destinos turísticos dentro del país. La estrategia parte de la premisa de que la difusión de relatos personales y auténticos puede captar el interés de un público global, gracias a la alta penetración y variedad de la audiencia en la plataforma de videos de Google. El plan amplía la participación de Embratur en el universo audiovisual, al integrar y respaldar a narradores que gestionan sus propios canales y cuentan con seguidores ya consolidados.

El medio reportó que una de las bases para elegir a los influencers y creadores como vía de promoción responde al fuerte crecimiento de los contenidos de viajes en YouTube documentado por Pixability. Según ese informe, la categoría registró un incremento considerablemente superior a los promedios habituales, lo que representa una oportunidad para posicionar Brasil entre los destinos de mayor relevancia para los viajeros internacionales que utilizan plataformas digitales como principal fuente de información e inspiración.

Entre las iniciativas recientes de Embratur para dinamizar la llegada de turistas extranjeros al país, la agencia ha desarrollado acuerdos con empresas de streaming y redes sociales como Netflix, TikTok y YouTube. En la última feria World Travel Market (WTM) realizada en Londres, la agencia presentó una guía turística virtual para mostrar a potenciales visitantes las diversas locaciones de Brasil que aparecen en el catálogo de Netflix. Este recurso busca conectar el atractivo visual y narrativo de la producción audiovisual con las experiencias reales a disposición de quienes visitan Brasil.

El enfoque integral de la promoción turística también incluye la articulación con compañías aéreas internacionales. Según ha publicado la organización, el aumento de vuelos y frecuencias es prioritario para facilitar el acceso de los turistas al país. Como resultado de estos acuerdos, Iberia incrementará en un 25% la cantidad de asientos disponibles en sus trayectos hacia Brasil durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, 2025.

De acuerdo con lo transmitido por Embratur, el apoyo desde plataformas como YouTube y la activa participación de creadores independientes favorecen la construcción de relatos más diversos, capaces de reflejar con mayor fidelidad la multiplicidad de experiencias que ofrece el turismo brasileño. La utilización de narrativas propias permite que el mensaje llegue a segmentos de la audiencia que tradicionalmente no consumen publicidad institucional ni material promocional tradicional.

El medio indicó además que la convocatoria busca incentivar tanto la producción de contenidos sobre destinos consagrados como sobre rutas menos conocidas, multiplicando las opciones de promoción y exploración. Los proyectos seleccionados recibirán apoyo para la generación de videos y otros formatos que acerquen vivencias locales a audiencias mundiales, contribuyendo con ello al posicionamiento internacional del país.

La presentación de ‘Crea Brasil’ durante la Comic Con Experience coincide con el interés de captar la atención de públicos jóvenes y diversos, caracterizados por su alto consumo de medios digitales y de comunidades online. Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de la agencia para diversificar los canales de promoción turística, contando con socios del ecosistema digital y audiovisual.

Según destacó Embratur, la asociación con YouTube representa una respuesta a la transformación en los hábitos de consumo de información para viajes, donde los videos generados por usuarios y las experiencias compartidas por influencers adquieren un peso cada vez mayor en la decisión de los destinos turísticos a elegir.