La colección Biblioteca Cajal acerca las contribuciones del médico como científico, ensayista, artista y escritor

El primer volumen de la colección “Biblioteca Cajal-Pioneros de la Neurociencia”, titulado ‘¿Neuronismo o reticularismo?’, recoge fielmente el texto original de Santiago Ramón y Cajal publicado en 1933, aunque aporta un capítulo introductorio que analiza descubrimientos recientes que han retado ciertos aspectos de la teoría neuronal. Según informó Editorial CSIC, esta nueva versión sustituye términos científicos en desuso y mantiene las notas explicativas y citas bibliográficas incluidas por Cajal, garantizando así el rigor histórico al mismo tiempo que ofrece claridad para el lector contemporáneo. La colección cuenta con la dirección de Javier DeFelipe, investigador del CSIC en el Instituto Cajal, quien destacó la importancia de mantener la fidelidad al contenido original mientras se introducen aportes actuales sobre el debate científico del neuronismo frente al reticularismo.

De acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la serie surge con el objetivo de preservar, contextualizar y difundir la trayectoria y la influencia de Santiago Ramón y Cajal, considerado una de las figuras centrales en la historia de la neurociencia moderna. La presentación oficial de la colección se realizó en la Librería Científica del CSIC, situada en la sede central de la institución en Madrid, el miércoles, con un acto orientado tanto a especialistas como al público general interesado en el legado del investigador.

Tal como publicó Editorial CSIC, la colección no solo contempla el análisis de los escritos científicos de Cajal, sino que explora las distintas facetas del autor: ensayista, artista y escritor. Cajal firmó una considerable producción de artículos y libros que contribuyeron al progreso de la neurociencia y a su proyección internacional. Entre los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera figuran el Premio de Moscú, recibido en el año 1900, la Medalla de oro de Helmholtz en 1905 y el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1906, este último compartido con Camillo Golgi.

“Biblioteca Cajal-Pioneros de la Neurociencia” busca ofrecer una aproximación integral que permita una comprensión global de la obra de Cajal y del grupo de discípulos que participaron en su escuela científica. Según reportó Editorial CSIC, los títulos que conformarán la serie serán accesibles tanto en español como en inglés, con el propósito de ampliar el impacto internacional de las aportaciones de Cajal y facilitar su consulta por parte de lectores y expertos de distintas disciplinas.

Los responsables de la colección han anunciado que se abordarán principalmente tres áreas fundamentales: los aportes científicos y filosóficos de Cajal y sus colaboradores en torno al sistema nervioso, la dimensión personal y documental vinculada a su biografía, y la interacción entre las artes y las ciencias, reflejada en su producción plástica y literaria. Editorial CSIC detalló que cada volumen será revisado por especialistas en diversas áreas, lo que permitirá publicar ediciones rigurosas y actualizadas que respondan a las demandas del público contemporáneo y faciliten el acceso a las ideas y descubrimientos del científico aragonés.

La visión multidisciplinar adoptada en esta colección responde a la intención de Editorial CSIC de consolidar una biblioteca de referencia imprescindible para quienes investigan o se interesan por la historia de la neurociencia, así como para quienes desean comprender el contexto intelectual y humano en el que surgieron las aportaciones de Cajal. Entre los aspectos que recibirán atención se encuentran tanto la dimensión científica como la artística y ensayística del autor.

El debate entre las teorías neuronista y reticularista, que alcanza su máxima expresión en la obra seleccionada para inaugurar la colección, constituye uno de los capítulos centrales de la historia de la neurociencia, según consignó Editorial CSIC. La defensa de la idea de que las neuronas son unidades individuales y no parte de una red continua definió la comprensión del sistema nervioso y abrió nuevas líneas de investigación que se mantienen en la actualidad. La colección se propone revisar estos debates clásicos con una perspectiva contemporánea, que tenga en cuenta el avance del conocimiento científico en las últimas décadas.

Los organizadores de la serie han anunciado que continuarán explorando la herencia dejada por Cajal también en el plano humano y documental, integrando materiales inéditos y testimonios que permitan reconstruir el contexto vital y científico de una figura que marcó profundamente la evolución de las ciencias biológicas. Además, la colección pondrá especial énfasis en la relación entre arte y ciencia, un terreno en el que Cajal desarrolló una labor destacada.

Según indicó Editorial CSIC, la aspiración final de esta biblioteca es convertirse en un recurso de consulta tanto para la comunidad académica como para un público general que busca profundizar en la obra de uno de los principales científicos de la historia contemporánea. La pluralidad de enfoques y el carácter accesible de las ediciones buscan atraer tanto a especialistas como a lectores que se aproximan por primera vez a la figura de Ramón y Cajal.