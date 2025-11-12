La CNMV autoriza que Bit2Me STX se transforme en una agencia de valores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado que Bit2Me STX se transforme en una agencia de valores, un "requisito fundamental" para poder operar una infraestructura de mercados financieros basada en blockchain dentro de la UE.

A través de un comunicado, la firma explica que esta autorización como empresa de servicios de inversión en la modalidad de agencia de valores representa la primera de las autorizaciones requeridas para que esta filial de Bit2Me pueda operar un Sistema de Negociación y Liquidación (SNL), "estableciendo de facto una bolsa de valores nativa en blockchain, especializada en empresas 'tech', 'growth' y renovables europeas, bajo el régimen piloto DLT [que permite operar y experimentar con infraestructuras basadas en tecnologías descentralizadas como el blockchain] de la Unión Europea".

Así, señala que el propósito de STX es posibilitar la emisión, custodia, negociación y liquidación de tokens de seguridad, es decir, instrumentos financieros tradicionales (como acciones o bonos corporativos) emitidos, negociados y liquidados de forma nativa mediante tecnologías descentralizadas o de registro distribuido (TRD, o DLT por sus siglas en inglés).

La autorización de agencia de valores permitirá que la firma pueda gestionar y supervisar el futuro SNL, actuar como entidad responsable de la inscripción y registro (ERIR), custodiar y comercializar los valores tokenizados por orden de terceros.

El siguiente paso que espera la compañía es obtener autorización como SNL en blockchain, después de que este proyecto de bolsa de valores ya se probara en el 'sandbox' financiero controlado por la CNMV.

En concreto, hace un año, Bit2Me STX realizó pruebas con la emisión de un bono corporativo tokenizado de la sociedad española Activos y Valores Digitales (Valorix) por un total de 145.000 euros. Las pruebas abarcaron todas las fases del ciclo de vida del bono: emisión en el mercado primario y secundario, vencimiento, liquidación y distribución de principal y cupón del bono.