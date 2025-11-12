La Asamblea Nacional de Francia aprueba la suspensión de la reforma de las pensiones

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este miércoles por amplia mayoría suspender la polémica reforma de las pensiones de 2023, que desató una crisis en el país europeo y que ha sido la principal concesión política del primer ministro, Sébastien Lecornu, para evitar la caída del Ejecutivo.

La votación de la enmienda ha salido adelante con 255 votos a favor --del Partido Socialista, Los Verdes y Agrupación Nacional-- y 146 en contra --de La Francia Insumisa y el Partido Comunista, que han denunciado que se trata de un mero parche--, mientras que el oficialista Renacimiento se ha abstenido.

Posteriormente, los diputados han rechazado con 308 votos a favor frente a 99 la congelación de las pensiones de jubilación y las prestaciones sociales mínimas, medida de ahorro incluida en el borrador del presupuesto de la Seguridad Social.

El plan de Lecornu pasa por retrasar la reforma de las pensiones aprobada entre protestas en 2023 hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, de tal manera que no se comiencen a aplicar hasta enero del año siguiente.