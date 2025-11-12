Agencias

Crónica del Bayern de Múnich - Barça, 74-75

El Barça superó (74-75) al Bayern de Múnich este miércoles en la jornada 10 de la Euroliga, de más a menos para mantener sus buenos números en competición continental a pesar de la destitución el domingo del técnico Joan Peñarroya.

El cuadro azulgrana, con el 'segundo' Òscar Orellana en funciones de interino, cuajó un gran primer tiempo, con una seria defensa y encontrando ritmo en ataque. Tras el descanso, aparecieron los fantasmas de un equipo irregular, pero que sacó orgullo para quedarse un duelo directo por la sexta victoria europea.

Los de Múnich, también sin su entrenador Gordon Herbert en este caso por una gripe, sobrevivieron en el primer tiempo con los 16 puntos de Spencer Dinwiddie, la mitad de los suyos al descanso (32-43). Sin embargo, el jugador estadounidense pasó de héroe a villano cuando en el último segundo falló un tiro libre para forzar la prórroga.

El Barça había remado para mantenerse por delante con esa buena renta que amasó de inicio. La defensa fue clave y provocó un montón de pérdidas en el equipo alemán, anulados además los tiradores Andreas Obst e Isiaha Mike, mientras en ataque tuvo protagonismo repartido: Tornike Shengelia, seguramente el mejor del partido junto con Tomas Satorasnky, Will Clyburn o Willy Hernangómez.

También Darío Brizuela dejó canastas importantes o Nicolás Laprovíttola, quienes asumieron el papel de base en una noche de cortocircuito para Kevin Punter. El rebote fue lo que más lastró a los catalanes y la pájara del tercer cuarto, donde volvieron las dudas. Los de Orellana se mantuvieron por delante pero la defensa dejó de controlar las hostilidades.

Sí a Dinwiddie, quien no volvió a aparecer hasta ese aciago final para los suyos, pero Xavier Rathan-Mayes y Obst, con un único pero dañino triple, llevaron al límite a un Barça que, pese a la reciente destitución de su entrenador, y sin la puntería de Punter, encontró orgullo para luchar ganar el encuentro con mucho suspense.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN DE MÚNICH, 74 - BARÇA, 75. (32-43, al descanso).

--EQUIPOS.

BAYERN DE MÚNICH: Dinwiddie (17), Obst (3), Mike (2), Lucic (8) y Da Silva (17) --quinteto inicial-- Gabriel (-), Jovic (9), Rathan-Mayes (8), Jessup (6), Mccormack (-), Giffey (4).

BARÇA: Satoransky (13), Punter (4), Shengelia (10), Parra (5) y Vesely (9) --quinteto inicial--; Marcos (-), Cale (-), Norris (-), Brizuela (3), Hernangómez (10), Laprovittola (9), Clyburn (12).

--PARCIALES: 15-20, 17-23, 25-18, 17-14.

--ÁRBITROS: Latisevs, Kardum y Baki. Sin eliminados.

--PABELLÓN: SAP Garden.

