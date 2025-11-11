Agencias

Trump se muestra abierto a reducir los aranceles a India ante un acuerdo comercial que está "muy cerca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este lunes dispuesto a reducir los aranceles impuestos a los productos importados de India, alegando que el país asiático ha reducido su dependencia del petróleo ruso.

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que lo haría "en algún momento" en declaraciones a la prensa durante el acto de investidura del nuevo embajador estadounidense en India y representante estadounidense para Asuntos de Asia Meridional y Central, Sergio Gor.

"Ahora mismo no me quieren, pero volverán a querernos", ha considerado, antes de asegura que "estamos consiguiendo un acuerdo justo" con Nueva Delhi. En esta línea, el mandatario estadounidense ha declarado que ambos países están "muy cerca de alcanzar un acuerdo que beneficie a todos".

Trump ha justificado esta postura alegando que el Ejecutivo de Narendra Modi "ha dejado de comprar petróleo ruso, se ha reducido de forma muy sustancial".

El presidente estadounidense impuso gravámenes adicionales a las importaciones de India en parte para presionar a Nueva Delhi a que dejara de adquirir crudo de Moscú, elevando los aranceles de muchos productos indios al 50 por ciento.

