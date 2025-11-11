SoftBank dobla el beneficio en su segundo trimestre fiscal impulsado por su inversión en OpenAI

El conglomerado japonés SoftBank Group se anotó un beneficio neto atribuido de 2,5 billones de yenes (14.040 millones de euros) al cierre de su segundo trimestre fiscal, entre los meses de julio y septiembre, lo que representa una mejora del 112% en comparación con el resultado contabilizado por la firma en el mismo periodo del ejercicio precedente, gracias en gran medida a las plusvalías no realizadas en relación con su participación en OpenAI.

La cifra de negocio del vehículo inversor liderado por Masayoshi Son entre julio y septiembre alcanzó los 1,92 billones de yenes (10.780 millones de euros), un 8,5% por encima del dato del mismo periodo del año precedente.

En el trimestre, la firma se anotó plusvalías de 3,44 billones de yenes (19.320 millones de euros) en relación con sus inversiones, un 64% por encima del resultado del mismo trimestre del ejercicio pasado.

De este modo, en el primer semestre de su año fiscal, que concluirá en marzo de 2026, SoftBank Group se anotó un beneficio neto atribuido de 2,92 billones de yenes (16.400 millones de euros), casi el triple que un año antes.

La cifra de negocio del conglomerado sumó en el semestre un total de 3,74 billones de yenes (21.000 millones de euros), un 7,7% más, con plusvalías en sus inversiones por importe de 3,93 billones de yenes (22.070 millones de euros) en contraste, un 48% más que un año antes.

Los fondos tecnológicos Vision Fund se anotaron un resultado positivo de 3,42 billones de yenes (19.210 millones de euros) en el semestre, casi seis veces más que un año antes, mientras que sus inversiones en compañías de cartera reportaron plusvalías de 363.998 millones de yenes (2.044 millones de euros), un 83% menos.

En este sentido, SoftBank precisó que las plusvalías de su fondo tecnológico SVF1 se debió principalmente a ganancias por valoración no realizadas (netas) en las inversiones mantenidas al cierre del segundo trimestre, principalmente por los aumentos en los precios de las acciones de Coupang y DiDi Global, mientras que la ganancia en el fondo SVF2 se atribuyó principalmente a una plusvalía por valoración no realizada sobre sus participaciones en OpenAI al cierre del segundo trimestre.

VENTA DE NVIDIA Y 'SPLIT'

Asimismo, el vehículo inversor ha indicado que tras el cierre del segundo trimestre fiscal decidió desprenderse de la totalidad de su participación en Nvidia, equivalente a 32,1 millones de acciones, por 5.830 millones de dólares (5.042 millones de euros).

Por otro lado, SoftBank ha anunciado que el consejo de administración de la firma ha aprobado un desdoblamiento de las acciones de la empresa a razón de cuatro acciones por cada título actual con el fin de que las acciones sean más accesibles a los inversores y ampliar aún más su base de accionistas.

De este modo, la fecha de registro para la división de acciones será el 31 de diciembre de 2025, aunque al ser festivo la fecha de registro efectiva será el 30 de diciembre de 2025.

A partir de entonces, las acciones ordinarias en poder de los accionistas que figuren en el registro definitivo de accionistas al cierre de ese día se dividirán en una proporción de cuatro por una.