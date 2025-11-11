Agencias

Mueren tres migrantes al naufragar una embarcación al sur de Creta (Grecia)

Guardar

Al menos tres personas migrantes han fallecido este martes después de que la embarcación en la que iban naufragara frente a las costas de la isla griega de Gavdos, al sur de Creta.

Hasta el momento, 56 personas han sido rescatadas por un buque de Frontex, pero continúa la operación de búsqueda de personas desaparecidas, coordinada por la Guardia Costera de Grecia, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.

Según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini', dos barcos de la Guardia Costera se dirigen al lugar del naufragio, mientras que un helicóptero de la Fuerza Aérea también se ha desplegado.

Más de 240 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registrados más de 2.800 fallecidos desde 2014.

Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria del año 2015, cuando más de un millón de personas huyeron a la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un choque de trenes deja 11 heridos de consideración en el suroeste de Eslovaquia

Infobae

Carlos Sainz: "No ha sido nuestro fin de semana, ni de Williams ni el mío"

Carlos Sainz: "No ha sido

Registrado un apagón total en República Dominicana

Registrado un apagón total en

Rusia prohíbe la entrada a 30 japoneses, la mayoría periodistas

Rusia prohíbe la entrada a

Fernando Alonso: "No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoran bastante"

Fernando Alonso: "No puedo ser