Mueren tres migrantes al naufragar una embarcación al sur de Creta (Grecia)

Al menos tres personas migrantes han fallecido este martes después de que la embarcación en la que iban naufragara frente a las costas de la isla griega de Gavdos, al sur de Creta.

Hasta el momento, 56 personas han sido rescatadas por un buque de Frontex, pero continúa la operación de búsqueda de personas desaparecidas, coordinada por la Guardia Costera de Grecia, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.

Según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini', dos barcos de la Guardia Costera se dirigen al lugar del naufragio, mientras que un helicóptero de la Fuerza Aérea también se ha desplegado.

Más de 240 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registrados más de 2.800 fallecidos desde 2014.

Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria del año 2015, cuando más de un millón de personas huyeron a la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.