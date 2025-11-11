Muere un niño de trece años tras sucumbir a las heridas sufridas en un ataque israelí en Cisjordania

Un niño de trece años ha fallecido este martes al sucumbir a las heridas sufridas hace un mes cuando las tropas israelíes le lanzaron gases lacrimógenos en un ataque contra recolectores de aceitunas en una localidad cisjordana ubicada al sur de Nablús.

Fuentes médicas y familiares han informado a la agencia de noticias palestina WAFA que el menor, identificado como Aysam Mualla, ha muerto esta noche después de haber permanecido un mes en coma en el hospital tras sufrir una intoxicación por inhalación de gas lacrimógeno.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de un millar de palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 210 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado más de 260 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo de los registros de este departamento de la ONU, allá por 2006.