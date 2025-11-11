Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 11 de noviembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
-- 9.00 horas. Estadística de Transporte de Viajeros Septiembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-graficos/123/espana/106
-- 9.00 horas. Sociedades Mercantiles Mensual Septiembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantiles-ine-datos-graficos/118/espana/106
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. IPC de Reino Unido, gráficos
https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomicos-datos-graficos/661
-- 13.00 horas. IPC de Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659
SOCIEDAD
-- 9.00 horas. Estadística Continua de Población 01/10/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/poblacion-espana-hoy-inmigrantes-emigrantes-otros-datos-habitantes-espana/1/espana/106
-- Estado de los embalses, gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es