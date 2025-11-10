EEUU suspende durante seis meses las sanciones impuestas a Siria, excepto transacciones con Rusia e Irán

La Administración de Donald Trump ha decidido este lunes levantar durante seis meses las sanciones impuestas bajo la ley César de Protección civil de Siria (2019), anuncio realizado mientras que el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, está reunido con el inquilino de la Casa Blanca en su primera visita oficial desde la caída del régimen de Bashar al Assad.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha informado de que ha "suspendido parcialmente la imposición de las sanciones bajo la ley César durante 180 días", a excepción de las transacciones que involucren a los gobiernos de Rusia e Irán.

Esta medida, ha subrayado, reemplaza a la licencia general emitida en mayo de este mismo año y en la que Washington ordenaba aliviar "de inmediato" las sanciones contra Siria. "Demuestra nuestro compromiso con la continuidad del alivio de las sanciones para Siria", reza un comunicado.

Las autoridades estadounidenses han recordado que las sanciones continúan para "lo peor de lo peor: Al Assad y sus socios, violadores de Derechos Humanos, traficantes de 'captagon', y otros desestabilizadores regionales". También continúan "revisando" la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo, mientras que la mayoría de productos de la lista de control comercial siguen necesitando una licencia de exportación estadounidense.

"Trump está cumpliendo su compromiso de brindar a Siria 'una oportunidad para alcanzar la grandeza' y permitirle construirse y prosperar mediante el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la garantía de que los actores perjudiciales rindan cuentas", ha apuntado la cartera ministerial.

La visita de Al Shara a Washington -- ya había viajado en septiembre a EEUU para participar en la Asamblea General de la ONU -- representa uno de los apogeos de su iniciativa para reincorporar a Siria a la comunidad internacional y despejar las sospechas que pesan sobre su figura por su pasado yihadista.

Al Shara fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora mandatario, conocido entonces por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.