Aumentan a más de 200 los muertos por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas

La cifra de muertos por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas ha ascendido ya a más de 200, según el último balance difundido este sábado por las autoridades del país, que declararon esta semana el estado de calamidad ante la gravedad de las inundaciones.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) ha indicado que de momento se han registrado 204 víctimas mortales, de las cuales la gran mayoría se han constatado en la isla de Cebú, situada en la región de las Bisayas Centrales.

De momento, más de un centenar de personas continúan en paradero desconocido, la mayoría de ellas en Cebú. No obstante, el NDRRMC ha alertado de que las cifras podrían ir variando a medida que se identifican los cuerpos y se llevan a cabo las labores de búsqueda y rescate, según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.

Tras el paso de 'Kalmaegi', cerca de 1,4 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, una cuestión que ha dejado siete millones de afectados, según las estimaciones del Departamento de Energía.

Además, cerca de tres millones de personas se han visto afectadas por el tifón en el país, que se prepara para la inminente llegada de un nuevo fenómeno meteorológico que recibe ya el nombre de 'Fung-Wong' y que podría convertirse en un tifón con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora a lo largo de la jornada.

Las estimaciones apuntan a que este nuevo tifón podría afectar a un total de 8,4 millones de personas, incluidas unas 5,7 millones que se encuentran en zonas costeras, tal y como indican los datos del Gobierno.