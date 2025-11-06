La Volta a Catalunya 2026 tendrá una etapa íntegra en la Costa Daurada

La Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará del 23 al 29 de marzo de 2026, contará con una etapa que transcurrirá íntegramente por comarcas que conforman la llamada Costa Daurada de Tarragona, con una salida inédita desde el municipio de Mont-roig, en el Baix Camp, y llegada a Vila-seca, que acogerá un final de etapa por quinta vez en su historia.

Mont-roig del Camp y Miami Platja se estrenarán como sede Volta mientras que Vila-seca, en el Tarragonès, volverá a recibir a la ronda catalana por novena vez en su historia.

Por su parte, Vila-seca y la Pineda Platja acogerán la Volta por novena vez en su historia. Hasta ahora ha sido sede de salida en cuatro ocasiones mientras que en otras cuatro ha recibido un final de etapa.

La última vez que la Volta visitó Vila-seca fue en 2019 en un final de etapa que unía Valls con el municipio tarraconense, una etapa que se llevó el corredor australiano Michael Matthews, ciclista que cuenta con numerosas victorias de etapa en el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta España o Volta Catalunya, entre otras.

Otros ganadores han sido el español Oscar Laguna (2001) mientras que la edición de 2003 (contrarreloj entre Salou y Vila-seca), la victoria fue para el equipo ONCE-Eroski.

El alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha destacado la "ilusión" que les hace que la Volta comience en el municipio. "El ciclismo forma parte de nuestra identidad, tenemos una gran afición y un entorno que invita a disfrutarlo. El Velódromo Josep Florencio, que lleva el nombre de uno de nuestros grandes ciclistas, es un símbolo de esta pasión que hoy se ve reconocida acogiendo el inicio de esta etapa de la Volta", comentó.

Pere Segura, alcalde de Vila-seca, destacó el "orgullo" que es para el municipio volver a ser escenario de una llegada de la Volta a Catalunya. "Nuestro municipio siempre ha tenido una estrecha vinculación con el deporte y, especialmente, con aquellos eventos que proyectan nuestro territorio por todas partes. Recibir a los mejores ciclistas del mundo en nuestra casa es una magnífica oportunidad para mostrar la vitalidad y el dinamismo de Vila-seca y de toda la Costa Daurada", aseguró.

Por su parte, el director general de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, ha celebrado la etapa tarraconense que tendrá una continuidad con la celebrada la pasada edición en las Terres de l'Ebre. "Hace pocos meses vivíamos una etapa entre Paüls y Amposta en la que disfrutamos de los parajes únicos y singulares del Delta del Ebre", comentó.

"Estoy convencido de que el próximo año viviremos una gran etapa en la Costa Daurada donde tenemos muy buenos recuerdos de etapas vividas anteriormente, no sólo por el espectáculo deportivo que nos ofreció sino también por la belleza de sus paisajes. Asimismo, celebramos especialmente contar con una sede inédita en los 105 años de historia de la prueba", añadió.