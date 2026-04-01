Rubio sugiere que Venezuela debe tener "elecciones libres y justas" pero pide paciencia

Washington, 31 mar (EFE).- El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela pero pide paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura del expresidente Nicolás Maduro.

"Finalmente debe haber una fase de transición" en el país suramericano, apuntó Rubio durante una entrevista con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News.

El secretario de Estado agregó que Venezuela merece "elecciones libres y justas" pero pidió "ser pacientes" para llegar a ese punto, recordando que hace solo tres meses se inició relaciones con Caracas cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia de forma interina por la captura de Maduro en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Las declaraciones de Rubio suceden horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, en Washington.

En paralelo, la presidenta Rodríguez envió a Washington una delegación diplomática la semana pasada para sostener reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado en busca de mejorar los vínculos entre ambos gobiernos.

Además, la delegación venezolana adelantó que uno de los puntos principales de su viaje fue iniciar trabajos para retomar su sede diplomática en la capital estadounidense.

Rubio también dijo en Fox que la Administración del presidente, Donald Trump, se encuentra complacidos con los avances obtenidos con el gobierno actual de Caracas, con el que ha generado un marco legal para que empresas estadounidenses puedan iniciar a comercial el petróleo del país suramericano. EFE