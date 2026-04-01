México mantiene vigente recomendación a connacionales de no viajar a Oriente Medio

Ciudad de México, 31 mar (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México destacó este martes que mantiene vigente la recomendación a sus ciudadanos "de no viajar a Oriente Medio mientras prevalezca la situación del actual conflicto en la región".

Ademá, reiteró que sus representaciones continúan disponibles para brindar asistencia y protección consular a los connacionales que lo requieran.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido por más de cinco semanas y ha provocado una subida generalizada del petróleo, incertidumbre sobre los objetivos y alcances de las operaciones militares en la zona y que ha dejado más de 3.900 víctimas, según organizaciones de derechos humanos.

La Cancillería indicó en redes sociales que desde el pasado 28 de febrero, fecha en la que se intensificó la situación actual que predomina en el Oriente Medio, su personal diplomático ha implementado una estrategia de apoyo y asistencia consular.

La cual, precisó, "ha permitido la evacuación de 1.545 connacionales, entre residentes y turistas, desde los países de la región, como Irán, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar y Bahréin".

Agregó que esta estrategia se ha ejecutado gracias a la coordinación y a las gestiones de los titulares de las embajadas y sus equipos, con autoridades locales y diplomáticas de la región.

La Cancillería agradeció el trabajo del personal diplomático y funcionarios que han estado al pendiente de los mexicanos que decidieron salir por voluntad propia del Medio Oriente.

Así como de aquellos connacionales que permanecieron en los países, velando por su seguridad e integridad física, y facilitando el flujo de información con autoridades locales.