El presidente de Alemania visitará Guernica el 28 de noviembre en homenaje a las víctimas del bombardeo nazi

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitará la localidad vizcaína de Guernica el próximo 28 de noviembre en homenaje a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937.

Según han confirmado a Europa Press fuentes oficiales, Steinmeier se trasladará a Guernica para homenajear a las víctimas del bombardeo, dentro de la visita de Estado que realizará a España entre los días 26 y 28 de este mes.

Será la primera vez que un presidente de Alemania se traslada a la villa foral en lo que se considera un acto de desagravio a las víctimas de la aviación nazi. El Gobierno alemán, no obstante, envía coronas de flores a la ofrenda floral que se celebra cada 26 de abril en el cementerio de Guernica en memoria de los damnificados del bombardeo, al que acuden representantes de la embajada alemana en España.