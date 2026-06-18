Tribunal da vía libre a Trump para modificar una exposición sobre esclavitud en Filadelfia

Nueva York, 18 jun (EFE).- Un tribunal de apelaciones anuló este jueves la decisión de un tribunal federal del pasado febrero y dio así vía libre a la Administración del presidente Donald Trump para modificar una exhibición sobre la esclavitud en la Casa del Presidente, en Filadelfia (Pensilvania, EEUU).

El tribunal dejó sin efecto la medida cautelar dictada por la corte de distrito y ordenó desestimar la demanda presentada por la ciudad de Filadelfia contra el Servicio de Parques Nacionales por falta de jurisdicción, según la resolución adoptada por unanimidad por los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito.

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La decisión inicial obligaba a Parques Nacionales a reinstalar los paneles retirados en enero sin previo aviso de la exposición en la Casa del Presidente, ubicada en el Parque Histórico Nacional de la Independencia, que explicaban la presencia y condiciones de las personas esclavizadas que vivieron allí, propiedad de George Washington, a las que la instalación rinde homenaje.

La jueza federal Cynthia M. Rufe consideró que la retirada de los paneles fue "arbitraria y caprichosa" y advirtió de que el Gobierno no puede alterar unilateralmente la interpretación histórica del lugar, al que ordenó devolver su contenido original.

El panel de apelaciones sostiene que el tribunal inferior interpretó de forma errónea las reclamaciones contractuales de Filadelfia en su demanda y concluye que la ciudad no presentó argumentos con base suficiente, de acuerdo con la cadena NBC.

Entre sus alegaciones, Filadelfia defendía que el Gobierno federal debía consultarla antes de realizar cambios en la exposición.

"Tal como explicamos, el tribunal de distrito carecía de competencia sobre los cargos, por lo que dejamos sin efecto su medida cautelar preliminar", señalaron los jueces en su resolución.

La Casa del Presidente fue construida en 1767 como residencia privada, pero entre 1790 y 1800 fue utilizada como vivienda oficial cuando Filadelfia fue capital temporal de Estados Unidos. Posteriormente fue demolida a mediados del siglo XIX, aunque su emplazamiento se conserva como monumento dentro del parque histórico.

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Las modificaciones en la exposición llegaron tras una orden ejecutiva del presidente que establece que museos, parques y monumentos federales no deben mostrar contenidos que "denigren de manera inapropiada" a estadounidenses vivos o fallecidos.

Tras el fallo de febrero, en abril otro tribunal federal ordenó mantener la exposición en su forma original y el pasado 13 de junio se instó al Gobierno a reinstalar los elementos retirados.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que participó en la demanda presentada por Filadelfia, criticó la decisión del tribunal de apelaciones en redes sociales y aseguró que "por mucho que Donald Trump trate de reescribir nuestra historia, no cambiará nuestros valores en Pensilvania".

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Añadió que el estado "seguirá enseñando su historia completa, incluso cuando sea dolorosa, para construir un futuro mejor". EFE