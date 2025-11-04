Muere el líder ceremonial de Corea del Norte durante más de 20 años, Kim Yong Nam

El expresidente de la Asamblea Suprema del Pueblo y jefe de Estado honorífico de Corea del Norte, Kim Yong Nam, ha muerto a los 97 años a causa de un fallo multiorgánico derivado de una intoxicación "cancerosa", ha informado este martes la agencia de noticial estatal KCNA.

El dirigente del país asiático, Kim Jong Un, ha visitado ya el féretro de Kim Yong Nam para para expresar su "más sentido pésame" por el fallecimiento, este lunes, de un ciudadano del que la agencia norcoreana ha destacado por sus "distintiguidos servicios" a Pyongyang.

El mandatario ha estado acompañado de altos cargos tanto del Gobierno como del Partido del Trabajo de Corea para honrar la memoria de Kim Yong Nam, subrayando su "fidealidad a la revolución, su noble honor, su lealtad inquebrantable y su gran capacidad dentro del Partido y entre sus líderes", reza la necrológica de la KCNA.

"Durante sus casi 80 años de actividad revolucionaria, siempre (...) cumplió a la perfección con el sagrado deber de demostrar el prestigio de la patria, fiel a la causa del Partido, y gozó del respeto y el cariño de los miembros del Partido y del pueblo por su carácter modesto, digno, honesto e intachable", agrega la nota.

Kim Yong Nam, quien no tiene parentesco con el actual dirigente norcoreano, presidió la Asamblea Popular Suprema desde 1998 hasta abril de 2019 en un cargo que le confirió un papel simbólico, si bien ha servido a las tres generaciones que han gobernado el país desde su fundación en 1948.