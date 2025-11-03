Agencias

Trump, sobre las redadas migratorias del ICE: "No han ido suficientemente lejos"

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este domingo que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "no ha ido lo suficientemente lejos" en sus redadas contra las personas en situación irregular en el país.

"Creo que (los agentes del ICE) no han ido lo suficientemente lejos porque nos han frenado los jueces, los jueces liberales que nombraron (los expresidentes demócratas Joe) Biden y (Barack) Obama", ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS.

El inquilino de la Casa Blanca ha negado que las redadas migratorias del ICE sean "excesivas" y en cambio ha afirmado estar de acuerdo con ellas, alegando que "hay que sacar a esa gente" de territorio estadounidense.

"Hay que fijarse en quiénes son. Muchos son asesinos. Muchos son personas que fueron expulsadas de sus países por ser, ya sabes, delincuentes. Muchos vienen de cárceles y prisiones. Muchos vienen de instituciones psiquiátricas", ha relatado al ser interpelado por la detención y deportación de personas que no son delincuentes violentos.

El mandatario ha asegurado que su política migratoria llevará "mucho tiempo porque (...) 25 millones de personas entraron a nuestro país (y) muchos (de ellos) no deberían estar aquí" y ha presumido de que su Administración está "limpiando" las ciudades estadounidenses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Squirrel compra el 75% de la agencia de comunicación Ranna para ampliar su presencia en el sector público

Squirrel compra el 75% de

Limonero: por qué recomiendan envolverlo con papel de aluminio y para qué sirve

Infobae

El sultán de Omán inicia este lunes su aplazada visita de Estado a España y se verá con el Rey y Sánchez

El sultán de Omán inicia

El Ejército israelí confirma la identidad de los cuerpos de los tres rehenes entregados por Hamás este domingo

El Ejército israelí confirma la

Detenido el líder de la oposición de Guyana tras ser requerido por EEUU por delitos de fraude y lavado de dinero

Detenido el líder de la