Subway se alía con Grupo Vierci para abrir 450 restaurantes en España y Portugal en los próximos 10 años

Subway ha anunciado la ampliación de su acuerdo de master franquicia con Grupo Vierci, con quien ya opera en Paraguay y Uruguay, para acelerar su crecimiento en España y Portugal, según informa en un comunicado.

En concreto, Grupo Vierci asumirá los derechos exclusivos de desarrollo y operación de Subway en el mercado ibérico, con el objetivo de abrir alrededor de 400 restaurantes en España y 50 en Portugal en los próximos diez años. Esto supondrá más de 500 restaurantes en la región y una expansión significativa de la presencia de la marca, que se multiplicará por más de seis.

De esta forma, este hito supone la primera franquicia intercontinental de Subway, con presencia en dos regiones, y refuerza su apuesta por un crecimiento internacional junto a socios regionales de confianza.

La expansión de la relación entre ambas compañías se apoya en el sólido desempeño de Grupo Vierci en Sudamérica, donde inició su alianza con Subway en Uruguay en 2023 y en Paraguay en 2024. En ambos mercados, el grupo ha manteniendo de forma consistente los altos estándares de calidad y servicio, sentando así las bases para su desembarco en Europa.

De esta forma, Grupo Vierci prevé crear en un primera fase más de 200 empleos a nivel local en España y Portugal, y un crecimiento continuo de la plantilla en los próximos diez años.

"Estamos encantados de seguir creciendo de la mano de Grupo Vierci en España y Portugal. Con una trayectoria consolidada como master franquiciado de Subway en Paraguay y Uruguay, el equipo de Grupo Vierci conoce en profundidad el negocio y está en una posición idónea para impulsar el crecimiento y atraer a más clientes en la región", ha señalado la presidenta de Subway para Europa, Oriente Medio y África, Tracy Gehlan.

Grupo Vierci continuará implantando el diseño Fresh Forward 2.0 en los restaurantes Subway y avanzará en la transformación digital de la marca en locales nuevos y existentes, con foco en la eficiencia operativa y en la experiencia del cliente.

"Estamos muy orgullosos de reforzar nuestra relación con Subway y llevar nuestra experiencia al mercado europeo. Nuestro éxito en Paraguay y Uruguay será la base sobre la que operaremos, gestionaremos y expandiremos la marca en España y Portugal, para ofrecer a los clientes de la península ibérica aún más de lo que les gusta de Subway", ha explicado el director de la División de Restauración Rápida de Grupo Vierci, Elías Yanho.