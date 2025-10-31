Sean "Diddy" Combs es trasladado a una cárcel federal de Nueva Jersey

La defensa de Sean "Diddy" Combs impulsó su traslado a la prisión federal Fort Dix en Nueva Jersey, con el objetivo de que el rapero pueda participar en un programa especializado para rehabilitación por consumo de drogas y mantener contacto regular con su entorno familiar durante la condena. Según detalló la agencia EFE, el artista dejó el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde estuvo detenido desde el 16 de septiembre de 2024, y culminará su sentencia en la nueva ubicación.

El medio EFE reportó que la solicitud del equipo legal de Combs subrayó la necesidad de que el entorno penitenciario facilitasen su proceso de recuperación y reforzaran los lazos familiares mientras dure la privación de libertad. La prisión de Fort Dix, que funciona dentro de una base militar en Nueva Jersey, dispone de acceso a programas de rehabilitación y ha sido utilizada antes por figuras públicas de notoriedad mediática, según consigna la misma fuente.

La sentencia impuesta a Combs alcanza los 50 meses de reclusión. De acuerdo con la información difundida por EFE, el tribunal determinó que el músico no incurrió en los delitos más graves que enfrentaba, como tráfico sexual y crimen organizado, motivo por el cual fue absuelto de estos cargos. No obstante, se consideró probado el delito de transporte de personas para la prostitución, conducta por la que además de la condena de prisión, el juez impuso una multa de 500.000 dólares y estableció un periodo de cinco años de supervisión judicial tras la libertad.

El cálculo sobre el tiempo de reclusión toma en cuenta los meses ya cumplidos por Combs en prisión preventiva desde su arresto. Según publicó EFE, la fecha estimada para su liberación —de no más modificaciones— sería el 8 de mayo de 2028. Este plazo, sin embargo, podría reducirse si el artista logra completar con éxito todos los requisitos del programa de rehabilitación y demuestra buena conducta durante su estadía en el centro carcelario.

El traslado a Fort Dix marcará un cambio en las condiciones de vida diarias de Combs, según consignó EFE, al permitir su integración en rutinas y actividades específicas orientadas a su recuperación y facilitar la cercanía familiar, considerados puntos relevantes por sus abogados.

La decisión judicial de excluir los cargos más graves generó diversas reacciones en la opinión pública, aunque, de acuerdo al reporte de EFE, la jueza a cargo enfatizó el carácter serio del delito que sí se acreditó y la necesidad de imponer tanto la sanción económica como la vigilancia posterior a la excarcelación como parte integral de la sentencia.

De acuerdo con la información entregada por EFE, la defensa de Combs mantuvo como argumento que las condiciones del Metropolitan Detention Center en Brooklyn eran menos favorables para la rehabilitación de su cliente, motivando así la petición de cambiar de centro penitenciario. La aceptación de este requerimiento por parte de las autoridades penitenciarias permite ahora a Combs el acceso a un entorno orientado a su tratamiento y bienestar durante el periodo restante de su condena.