La economía turística de México crece un 0,4 % en segundo trimestre de 2025

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- La economía relacionada con el turismo en México creció un 0,4 % en el segundo trimestre de 2025, impulsado por bienes y servicios, y mantuvo la tendencia positiva registrada desde el último trimestre del 2024, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el segundo trimestre del año (abril-junio) y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) incrementó un 0,4 % respecto al trimestre previo, en términos reales, mientras que a tasa anual ascendió un 0,3 %.
Los servicios reportaron un aumento trimestral del 0,3 %, mientras que la producción de bienes registró un avance del 0,6 %, para ligar tres periodos al alza
El aumento del indicador, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, es resultado del incremento interanual del 1,5 % en el rubro de bienes, mientras que el de servicios se mantuvo, precisó el instituto autónomo en su reporte con base en cifras originales.
En tanto, el consumo turístico creció un 0,8 % durante abril-junio, respecto al lapso inmediato anterior.
De manera desagregada, apuntó el Inegi, el interno aumentó 2,3 % y el receptivo cayó un 4,7 %, mientras que a tasa anual, creció un 1,9 % y en su composición, el receptivo subió 14,2 % y el interno retrocedió 0,2 %.
Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.
El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2024 totalizó 30.246 millones de dólares, casi un 6 % más que el año anterior.
México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta llegar al top 5. EFE
