Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 125 drones y afirma haber interceptado más de 90 aparatos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este miércoles a Rusia de lanzar más de 125 drones contra distintos puntos del país, en una madrugada en la que el Ejército ucraniano más de un centenar de aparatos no tripulados contra territorio ruso, incluido cuatro contra la capital, Moscú, objetivo de ataques por tercer día consecutivo.

La Fuerza Armada ucraniana ha indicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han disparado un total de 126 drones, incluidos 80 de tipo kamikaze, al tiempo que han asegurado que al menos 93 han sido destruidos, sin informaciones por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales.

Por contra, ha reconocido que 32 aparatos han impactado "en diez ubicaciones", antes de advertir de que "el ataque sigue en marcha". "Hay múltiples aparatos aéreos no tripulados enemigos en el espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad", ha trasladado a la población del país europeo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en Telegram que los sistemas de defensa aérea han destruido 105 drones ucranianos, incluidos seis en la región de Moscú, una cifra que incluye cuatro aparatos que "volaban hacia Moscú", en referencia a la capital.

Asimismo, ha afirmado que otros 46 aparatos han sido derribados en Briansk, a los que se suman doce en Kaluga, ocho en Bélgorodo, siete en Krasnodar, seis en Oriol, cuatro en Ulianovks, tres en Mari El, dos en Stavropol y uno en Kursk, Smolensk y Tula. Además, ocho han sido destruidos en la península de Crimea, anexionada en 2014.