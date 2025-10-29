Magic Leap y Google presentan prototipo de gafas de IA para impulsar el ecosistema Android XR

Magic Leap ha desarrollado un prototipo de gafas de inteligencia artificial (IA) en colaboración con Google que servirá como referencia para el ecosistema Android XR, para ofrecer a los usuarios dispositivos de diseño cómodo y elegante.

La compañía especializada en realidad aumentada aprovechará sus 15 años de experiencia en óptica y guías de onda, en el prototipado de dispositivos y en el diseño para la fabricación para avanzar para trabajar en dispositivos que usen esa tecnología como socio de ecosistema.

Uno de sus socios es Google, con quien trabaja en el desarrollo de prototipos de gafas de realidad aumentada, en los que el gigante tecnológico aporta el motor de luz microLED Raxium, cuyo primer producto han mostrado en la Iniciativa de Inversión Futura (FII) en Riad (Arabia Saudí).

Este prototipo de gafas con inteligencia artificial "servirá como prototipo y diseño de referencia para el ecosistema Android XR", han apuntado desde Magic Leap en un comunicado compartido en su blog.

Con él, las dos compañías pretenden ofrecer un dispositivo que pueda usarse de forma natural en el día a día, con un diseño cómodo y elegante, y una tecnología que integre el contenido digital de forma fluida en el mundo real y permita aprovechar el conocimiento y la funcionalidad de la IA multimodal.

Asimismo, Magic Leap y Google han anunciado una ampliación de su colaboración por otros tres años, con la que pretenden "reforzar el objetivo común de crear tecnologías que impulsen el ecosistema de la realidad aumentada".