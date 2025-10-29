El Pleno del Congreso arranca hoy con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana

El Pleno del Congreso arrancará este miércoles con un minuto de silencio en recuerdo a las 229 personas fallecidas como consecuencia de la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia de la que se cumple el primer aniversario, según han informado fuentes parlamentarias.

Este homenaje tendrá lugar en el hemiciclo justo antes de la sesión de control al Gobierno en la que el PP y Sumar dirigirán preguntas sobre la catástrofe a las vicepresidentas segunda y tercera del Gobierno.

En concreto, la secretaria general del PP en el Congreso, Macarena Montesinos, preguntará a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, si considera que "ha hecho todo lo posible por los afectados por la dana".

Por su parte, el diputado de Sumar Nahuel González dirigirá a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, una pregunta de las conocidas como 'florero' para que se luzca dando cuenta de las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo para evitar que, en situaciones como la de la riada, las empresas obliguen a sus trabajadores a acudir a sus puestos poniendo en riesgo su seguridad y su vida.

Con motivo del primer aniversario de la catástrofe, el Congreso inauguró este lunes una exposición de fotoperiodismo con imágenes tomadas en las zonas afectadas, que han comisariado la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Periodistes Valencians.

Y la próxima semana la comisión que investiga la gestión de la dana arrancará sus comparecencias recibiendo a un total de 13 representantes de las víctimas.