El Gobierno palestino condena la "ejecución extrajudicial" de tres palestinos por Israel en Cisjordania

El Gobierno palestino ha condenado "enérgicamente" este miércoles la "ejecución extrajudicial" de tres milicianos palestinos por parte del Ejército de Israel en una operación llevada a cabo el martes en los alrededores de Yenín, en Cisjordania, tras lo que Yihad Islámica afirmó que se trataba de miembros del grupo armado.

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que las fuerzas israelíes "prohibieron que las ambulancias llegaran al lugar y retuvieron los cadáveres", en lo que enmarca en "una continua ofensiva contra campamentos de refugiados, pueblos y ciudades en Cisjordania".

Así, ha recalcado que "estas continuas violaciones y crímenes constituyen una violación de los derechos del pueblo palestino y del Derecho Internacional Humanitario", antes de subrayar que "reflejan una política sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales y castigos colectivos".

Por ello, ha hecho hincapié en "la necesidad de que la comunidad internacional adopte medidas concretas para detener estos crímenes y exigir responsabilidades a los criminales de guerra israelíes", después de una operación contra Kafr Qud que incluyó un bombardeo por parte de un aparato israelí.

Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las FDI o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra --que incluye a 213 menores de edad-- supone ya el 43 por ciento de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.