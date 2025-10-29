Cisco y Nvidia impulsan la IA segura y escalable con novedades para redes y centros de datos

Cisco ha anunciado novedades de la mano de Nvidia para acelerar la inteligencia artificial (IA) segura y escalable en todos los segmentos de mercado, que incluyen el 'switch' para centro de datos Cisco N9100 y el primer 'stack' inalámbrico nativo de IA para 6G de la industria.

El actual despliegue de centros de datos para impulsar las aplicaciones y la innovación de IA requiere de "nuevas arquitecturas diseñadas para superar las limitaciones actuales de potencia, computación y rendimiento de red", ha apuntado el presidente y director de Productos en Cisco, Jeetu Patel.

En este contexto, Cisco se ha aliado con Nvidia para ofrecer a sus clientes de todos los segmentos del mercado, incluidos neocloud, empresas y telecomunicaciones, la flexibilidad e interoperabilidad necesarias para construir, gestionar y proteger la infraestructura de IA a escala de manera eficiente.

Para ello, han presentado Cisco N9100, el primer 'switch' de centro de datos diseñado por un socio de Nvidia basado en el chip para 'switches' Ethernet Nvidia Spectrum-X. Con él, se ofrece una arquitectura compatible con Nvidia Cloud Partner y para entornos regulados de nube soberana.

La serie de 'switches' Cisco N9100 estará disponible este año, con la opción de sistemas operativos Cisco NX-OS o SONiC, como han informado desde Cisco en una nota de prensa.

Para los clientes empresariales, Cisco Secure AI Factory con Nvidia refuerza la protección y visibilidad en todas las implementaciones de IA con nuevas integraciones de seguridad y capacidad de observación.

Y para allanar el camino hacia la conectividad de próxima generación en la industria de telecomunicaciones, Cisco, Nvidia y otros socios han presentado el primer 'stack' AI-RAN americano para redes móviles.

El 'stack' combina la función de plano de usuario y el 'software' de núcleo 5G de Cisco con la plataforma Nvidia AI Aerial, creando una base que habilita IA física y detección con una gran eficiencia y seguridad.

Esto permite a los proveedores de telecomunicaciones infundir IA en sus redes móviles, comenzando con servicios avanzados 5G y estableciendo las bases para 6G, con el objetivo de hacer frente a una demanda creciente para soportar miles de millones de conexiones.