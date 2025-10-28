Agencias

Rescatados más de medio centenar de migrantes tras sufrir un naufragio frente a la isla griega de Creta

Por Newsroom Infobae

La Guardia Costera de Grecia ha informado este martes de que más de medio centenar de migrantes han sido rescatados con vida tras sufrir un naufragio cuando viajaban a bordo de una embarcación frente a la isla de Creta, en el sur del país.

El incidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana frente al puerto de Yerápetra, tan solo un día después de que cuatro migrantes murieran en un naufragio frente a la isla de Lesbos tras haber iniciado su ruta en Turquía.

Los guardacostas han indicado que se trata de 57 migrantes, que han sido trasladados ahora a Yerápetra, donde serán sometidos a revisión médica, según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registrados más de 2.800 fallecidos desde 2014.

Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria del año 2015, cuando más de un millón de personas huyeron a la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.

