Carla Pereyra se pronuncia tras el nacimiento del primer nieto del Cholo Simeone

El nacimiento de Faustino, hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, marcó un momento especial para la familia Simeone, según palabras de Carla Pereyra durante un evento benéfico. La argentina manifestó su entusiasmo y paz por la llegada del primer nieto de Diego Pablo Simeone, conocido como el Cholo, subrayando la felicidad que vive tanto la madre como el padre del recién nacido. En el marco de la gala solidaria que celebró el 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo, Pereyra compartió detalles sobre el impacto positivo que este nacimiento ha tenido en el entorno familiar.

De acuerdo con el medio que cubrió el evento, al que asistieron conocidos rostros de la sociedad española como David Bustamante, Xandra Falcó y Raquel Bollo, la pareja mantiene un compromiso con las causas solidarias. Carla Pereyra no dudó en compartir su sentir: “Cholo ya es abuelo y está feliz, la verdad es que es un gordo espectacular. La mamá está muy bien, el papá también y, no, una felicidad enorme. Me trae mucha paz este niño. Nos encontramos en un momento familiar increíble. Y la verdad es que no hay más que disfrutar”. Esta fue la primera vez que la argentina se refirió públicamente al nacimiento de Faustino, que llegó al mundo el 25 de octubre en Argentina.

En su intervención, Pereyra también mencionó que Diego Pablo Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, aún no ha podido conocer en persona a su nieto porque se encuentra en España por motivos profesionales, aunque aseguró que “se le cae la baba” y atraviesa una etapa de gran emoción al ver a su hijo ejercer la paternidad. La declaración aporta un matiz sobre la distancia geográfica que separa en estos días a los integrantes de la familia, sin afectar el entusiasmo y la alegría que sienten ante el nuevo integrante.

En la misma velada, la noticia del robo a Iker Casillas, exfutbolista y figura reconocida del fútbol, fue abordada tras conocerse que su empleada del hogar y el vigilante de seguridad de su urbanización están implicados en la sustracción de cinco relojes de alta gama, por un valor estimado en más de 200.000 euros. Según consignó la fuente, Carla Pereyra expresó su solidaridad y comentó: “A mí gracias a Dios no me ha tocado vivir nada así y espero que no me toque. Pero la verdad es que son cosas que suceden”, haciendo referencia a que cualquier persona puede verse afectada por las acciones de terceros.

La argentina destacó también su confianza en el sistema legal español, después de los incidentes conocidos: “Pero en España la Policía funciona muy bien, yo creo mucho en la Justicia y creo que hay que seguir dando oportunidades y confiar, porque no nos queda de otra, la verdad”, afirmó, según reportó la fuente. Estas declaraciones reflejaron la importancia de mantener la fe en las instituciones pese a experiencias negativas de figuras públicas y privadas.

La gala solidaria realizada el lunes reunió a múltiples personalidades y buscó recaudar fondos a través de una subasta que marcó un cuarto de siglo de actividad de la Fundación Pequeño Deseo. Este encuentro social no solo destacó el carácter benéfico de la convocatoria, sino que sirvió como escenario donde varias figuras del ámbito cultural y deportivo se refirieron tanto a acontecimientos familiares trascendentes como a situaciones que atraviesan algunas celebridades.

El nacimiento de Faustino, el primer nieto de Simeone, surge en un contexto donde Gianluca Simeone sigue la tradición familiar en el fútbol profesional. Pereyra, definida en el evento como abuela “postiza” del pequeño, manifestó entusiasmo por conocerlo próximamente y reiteró que el nuevo integrante ha reforzado los lazos cercanos dentro de la familia, según puntualizó el medio presente en la gala.

Sobre la situación vivida por Iker Casillas, el caso atrajo la atención por la implicación directa de personas de confianza en el robo. Este tipo de hechos puso sobre la mesa la importancia de las medidas de seguridad y la vulnerabilidad ante ciertos ilícitos, aunque Pereyra manifestó su esperanza en que las instituciones resuelvan casos similares.

Durante el evento, la presencia de destacados invitados y la celebración de 25 años de la Fundación, dedicada a cumplir los deseos de niños en situaciones difíciles, enmarcaron las distintas declaraciones de los presentes y remarcaron la convergencia entre la solidaridad y los sucesos actuales de figuras reconocidas, según destacó el medio que cubrió la celebración.