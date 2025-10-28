Barclays comprará la firma estadounidense de préstamos personales Best Egg por 687 millones

El banco británico Barclays, a través de su filial en Estados Unidos de banca de consumo, Barclays Bank Delaware (USCB), ha acordado adquirir la plataforma estadounidense de préstamos personales Best Egg por 800 millones de dólares (687 millones de euros).

Se espera que la adquisición de Best Egg consuma aproximadamente 16 puntos básicos del capital CET1 de Barclays, aunque no afectará al objetivo de distribución de al menos 10.000 millones de libras (11.455 millones de euros) entre 2024 y 2026.

Barclays prevé que la adquisición, incluyendo la materialización de sinergias, "genere un atractivo retorno de la inversión, comparable al de nuestros tres negocios británicos con mayor rentabilidad a largo plazo".

Asimismo, confía en que aumente el RoTE de USCB en 2027, lo que contribuirá al cumplimiento de su objetivo de aproximadamente el 15% después de 2026 y también se espera que aumente el RoTE y el beneficio por acción de Barclays en 2027.

Best Egg ha experimentado un crecimiento constante desde su fundación en 2013, facilitando más de 40.000 millones de dólares (34.370 millones de euros) en préstamos personales a más de dos millones de clientes, y se prevé que en 2025 conceda más de 7.000 millones de dólares (6.015 millones de euros) a través de su plataforma.

En este sentido, la británica considera que Best Egg complementa el negocio consolidado de tarjetas de crédito de USCB y fortalece la franquicia de la filial estadounidense al adquirir capacidades digitales y de gestión de riesgos en este atractivo segmento del mercado de financiación al consumo.

Tras el cierre de la operación, previsto para el segundo trimestre de 2026 y sujeto a las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones, Barclays prevé continuar con este modelo y retener una pequeña parte del nuevo flujo de préstamos de Best Egg en su balance.

"El profundo y sofisticado mercado estadounidense de financiación al consumo ofrece excelentes perspectivas de crecimiento para Barclays", destacó C. S. Venkatakrishnan, consejero delegado de Barclays, para quien la transacción fortalecerá el negocio de banca de consumo en EEUU, además de ofrecer una excelente oportunidad para reforzar significativamente las capacidades de la entidad en préstamos personales.