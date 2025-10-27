Raquel Bollo se pronuncia sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

En medio de la continua polémica que están protagonizando Irene Rosales y Kiko Rivera desde que comunicaron su separación después de más de once años de relación, han sido muchos los amigos y conocidos del matrimonino los que se han pronunciado al respecto. En esta ocasión, era Raquel Bollo la que le desaba todo lo mejor a ambos por separado ya que, según ella, su matrimonio estaba roto desde hace tiempo. "Yo ya lo dije en su momento, yo creo que el cariño que se tenían ya no era como pareja y una de las frases que ha dicho Irene es, era más una madre" reconocía en su paso por el 25º Aniversario de la Fundación Pequeño Deseo.

"Son muy jóvenes, que sean felices, yo lo único que me gustaría es que se respeten muchísimo por el bien de las niñas que tienen en común y que crezcan lo más felices posible y ya está, que cada uno sea feliz por su lado" sentenciaba al respecto dejando muy claro que para ella ha sido una buena decisión la que han tomado. A la hora de hablar sobre la nueva pareja de Irene Rosales, Guillermo, la colaboradora de televisión prefiere ser prudente y dejar que sea el tiempo el que decida si esa relación tiene futuro o no: "Yo lo único que digo es que andando y caminando es cuando se sabrán las cosas, ¿no? Entonces el tiempo dirá".

Cuando le preguntaban por la que fuera su compañera de programa y amiga, Terelu Campos, en su nueva faceta como actriz, Raquel le desaba todo lo mejor dejando claro que por su parte no existe ningún tipo de recelo ante su éxito. "Yo soy de las que me alegro porque además creo que es una mujer que lo merece, que lleva toda la vida con una carrera y que también ha tenido el estigma de ser hija de, y a veces no es fácil, y yo le deseo toda la suerte del mundo".