Laia Alexandri: "El escenario es inmejorable, es con lo que esta selección sueña"

La central internacional español Laia Alexandri ha comentado este lunes que el escenario que tendrán en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia es "inmejorable" a la vez que "muy ambicioso", y que la posibilidad de pasar a una final con la selección es con lo que el equipo "sueña".

"Las circunstancias son mucho mejores a aquellas que vivimos. Por lo tanto, echando la vista atrás, pero guardando las cosas positivas. El escenario que tenemos mañana es inmejorable y súper ambicioso. Es con lo que esta selección sueña", afirmó la central internacional española sobre los cambios que ha experimentado la selección con respecto a la última visita de España a Suecia, en el que fue el primer partido después de ser campeonas del mundo, en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia.

Alexandri señaló que han "evolucionado mucho como selección y como equipo", por lo que hecha la vista atrás "sonriendo" y "viendo todo el trabajo que se ha hecho" y destacó "la unión" que hay en el grupo, algo "clave" para competir de la manera que lo están haciendo. "Pero venimos a este estadio a sellar el pase a final", recalcó.

En cuanto al rival, la central del FC Barcelona espera un equipo "muy intenso, organizado y rocoso". "Nosotras también somos un equipo muy intenso. Al final, las árbitras van a ir permitiendo hasta la dureza hasta que haya amonestaciones. Se puede llegar tarde en una acción a la que vas con demasiada intensidad", dijo.

"Cualquier jugadora tiene la ilusión de su vida ser capitana de la selección. Estoy súper agradecida de encontrarme con tanta confianza en la selección, con nuevos staff y con las compañeras. La dinámica en la que estoy es en la que quiero seguir", expresó la catalana sobre su nivel actual.

La de Santa Coloma de Gramanet habló también de su relación con la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, con la que han empezado una nueva etapa con "mucha ambición y ganas". "Hay muy buena comunicación, eso también es clave. Sonia sabe lo que es estar en el otro lado, y tenemos muy buen 'feeling' y mismos objetivos", confesó.

Por último, valoró la baja de Salma Paralluelo, una jugadora "increíble" para la selección. "Es una muy buena jugadora, talentosa, y vamos a la perder. Espero que se recupere pronto", concluyó.