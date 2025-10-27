Agencias

La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE

Por Newsroom Infobae

La ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido al frente, Carles Puigdemont, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), que ha empezado a las 10 horas y se ha alargado hasta las 13.15, y lo deberá ratificar la militancia en consulta interna.

Tras más de 3 horas, Puigdemont y el resto de miembros de la dirección han expuesto sus argumentos y motivos al respecto, y a las 17 está prevista una comparecencia pública.

EuropaPress

