Detenido un noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación ha informado este lunes de la detención de Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', la novena persona arrestada por estar involucrada en la planificación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado por un sicario el pasado 7 de junio en Bogotá.

La captura fue realizada por agentes de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras, en el departamento de Meta cuando estaba en posesión de cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga.

"La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias 'El viejo', quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de julio, en el occidente de Bogotá", ha informado la Fiscalía.

El sospechoso será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Pérez, según el diario 'El Tiempo', habría sido condenado en 1994 por el asesinato de sicarios implicados en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Galán era el principal favorito para las elecciones de 1990, después de una campaña marcada por sus denuncias contra las estructuras del crimen organizado.

