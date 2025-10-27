Brendan Rodgers dimite como entrenador del Celtic FC escocés tras la derrota ante el Hearts

Brendan Rodgers ha dimitido como entrenador del Celtic FC escocés 24 horas después de la derrota encajada en la liga ante el líder Hearts por 3-1 que deja al campeón de Europa a ocho puntos de la cabeza de la Premiership.

"El Celtic Football Club puede confirmar que el entrenador Brendan Rodgers ha presentado hoy lunes su dimisión. Ha sido aceptada por el club y Brendan dejará su cargo con efecto inmediato El club aprecia la contribución de Brendan al Celtic durante sus dos periodos de gran éxito en el club", señaló el club escocés en un comunicado.

El Celtic insistió en su "agradecimiento" al técnico norirlandés, que había iniciado en 2023 su segunda etapa al frente del equipo al que había dirigido entre 2016 y 2019, "por el papel que ha desempeñado durante un período de éxito continuo para el club" y le deseó "más éxito en el futuro".

"El proceso para nombrar a un nuevo entrenador permanente está en marcha y el club informará a los aficionados tan pronto como sea posible. Nos complace que durante este período interino el exentrenador del Celtic Martin O'Neill y el exjugador del Celtic Shaun Maloney hayan acordado hacerse cargo del primer equipo", sentenció.

Rodgers vivió una primera etapa muy exitosa en el conjunto escocés entre mayo de 2016 y febrero de 2019, completando sucesivos tripletes de Liga y Copa, y con un récord de 106 puntos en su primer año, el que el Celtic FC se convirtió en el primer equipo escocés en completar una temporada invicto en la máxima categoría desde 1899.

Tras volver a la Premier League inglesa para dirigir al Leicester City, volvió en 2023 a Glasgow y continuó la supremacía doméstica del Celtic en las temporadas 23-24 y 24-25, pero esta campaña el equipo estaba flojeando y había ya recibido en verano un duro revés al ser eliminado en la tanda de penaltis por el Kairat Almaty kazajo en el 'playoff' de acceso a la Liga de Campeones.