Agencias

Una segunda patera con 10 personas es interceptada en Formentera

Por Newsroom Infobae

Guardar

Una segunda patera con 10 personas a bordo, de origen magrebí, ha sido interceptada este domingo en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El incidente ha ocurrido en torno a las 10.52 horas. Los migrantes han sido localizados en la zona Ses Pesqueres Altes (Pilar de La Mola). En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) nº 3.

También este domingo, a las 08.28 horas se ha interceptado a 16 personas migrantes de origen subsahariano y magrebí en la Playa de Es Migjorn, en Formentera.

En el rescate de estas 16 personas migrantes han intervenido asimismo efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) nº 3, además de Salvamento Marítimo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El tenista español Alejandro Davidovich tampoco puede conquistar Basilea ante un indomable Fonseca

Infobae

Rusia asegura que ha cerrado el cerco sobre la ciudad ucraniana de Kupiansk

Rusia asegura que ha cerrado

Abbas formaliza un proceso de sucesión al frente de la Autoridad Palestina "en caso de vacancia"

Abbas formaliza un proceso de

Crónica del Real Madrid - FC Barcelona: 2-1

Crónica del Real Madrid -

Teatro Real une 'El mandarín maravilloso' y 'El castillo de Barbazul', un cuento para niños al que se le "saca punta"

Teatro Real une 'El mandarín